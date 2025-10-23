السبت 25 أكتوبر 2025
محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة المعرض الزراعي EGYAGRI

الوادي الجديد، ڤيتو
عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع  اللجنة التنظيمية العليا للمعرض الزراعي الثاني "إيجي أجري"، والمقرر إقامته بمدينة الخارجة خلال الفترة من ٢٥:٢٦ أكتوبر الجاري، بحضور جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور حاتم حمدون وكيل كلية الزراعة وممثلي الجهات المعنية.

حيث استعرضت نائب محافظ الوادي الجديد، الإجراءات التنفيذية الخاصة بجاهزية المحافظة واستعداداتها الأخيرة لفعاليات المعرض وما يقام على هامشه من ورش عمل وندوات علمية وبحثية، مؤكدةً على الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية واللوجستية الخاصة بأجنحة المعرض واستقبال وتسكين العارضين من داخل وخارج المحافظة والوفود العربية المشاركة، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات التنفيذية والأكاديمية والتطوعية لتنظيم أجندة المعرض وتيسير مشاركة رواده.

وأكدت نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف جهود المتابعة الميدانية اليومية، وسرعة تذليل أي معوقات، لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة المحافظة وريادتها في القطاع الزراعي.

