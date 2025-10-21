محافظ الوادي الجديد يتفقد أسواق مدينة الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، عدد من أسواق مدينة الخارجة، شملت منطقتي الشعلة والبساتين؛ وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية، والالتزام المحال والمنشآت التجارية المختلفة بالإعلان عن الأسعار دون مغالاة أو استغلال للمواطنين، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم التهاون في محاولات لرفع الأسعار، ورفع الإشغالات الموجودة بمدخل السوق؛ لتيسير حركة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري، والتأكد من إجراءات الأمان والسلامة العامة.

هذا وقد شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، بالاجتماع التاسع لمجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة.

تناول جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، على رأسها متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق، وكذلك الاستعداد لموسم فصل الشتاء القادم، فضلا عن ملف التصالح، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

