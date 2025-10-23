توافد النجوم على ريد كاربت فيلم “المستعمرة” بالجونة السينمائي ( فيديو وصور)

توافد عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء للفيلم الروائي الطويل “المستعمرة” للمخرج محمد رشاد، والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد مجدي والفنانة لقاء الخميسي وهنادي مهنا ونور إيهاب وغيرهم من النجوم الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية على ريد كاربت الجونة.

فيلم “المستعمرة”

فيلم "المستعمرة" هو فيلم روائي طويل للمخرج محمد رشاد، والمشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان الجونة السينمائي، من إنتاج مشترك بين "مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية"، كما سبق وعرِض في قسم زوايا بمهرجان برلين السينمائي.

وتدور الأحداث حول الشقيقان “حسام” و"مارو" الذين يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، ثم يواجهان خيارًا صعبًا بعد حادث مميت يتعرض له والدهما في مكان عمله، حيث يعرض عليهما المصنع العمل إلى جانب الرجل المسؤول عن وفاة والدهما كتعويض عن خسارتهما بدلًا من رفع دعوى قضائية، وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدأ لديهما التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

