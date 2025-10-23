الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإدارية العليا تؤيد ترشيح حسن هيصا في انتخابات مجلس النواب

المرشح حسن هيصا
المرشح حسن هيصا

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من المرشح حسن محمد أحمد الشهير بحسن هيصا عن دائرة نصر النوبة، وتأييد حكم القضاء الإداري بإلزام الهيئة الوطنية بإدراجه في كشوف المرشحين.

 

المحكمة الإدارية العليا طعون انتخابية 


يذكر أن  المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض 85 طعنا وقبول 5 طعون فقط.


وقضت المحكمة برفض الطعن  المقام من النائب السابق هيثم الحريرى ، على حكم القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاده بسبب استثنائه من الخدمة.

 

وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من  16 أكتوبر، وتنتهي يوم 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـانتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.


وتُجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية. 

وتُجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ حملاتها الدعائية في 6 نوفمبر ويبدأ الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر. تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 2ايت1 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتائجها في 2 ديسمبر. في حالة الإعادة، تُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى أحكام قضائية طعون انتخابية مجلس النواب

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية حول آليات التحقيق

الإدارية العليا تلزم الوطنية للانتخابات بإدراج ضياء الدين داوود في كشوف مرشحي مجلس النواب

الإدارية العليا تؤيد استبعاد 85 مرشحا وتعيد 5 آخرين لسباق انتخابات النواب

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

أطباء الأسنان تكشف 4 أسباب لأزمة نقص البنج

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الفنان حاتم صلاح يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية