الإدارية العليا تؤيد ترشيح حسن هيصا في انتخابات مجلس النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من المرشح حسن محمد أحمد الشهير بحسن هيصا عن دائرة نصر النوبة، وتأييد حكم القضاء الإداري بإلزام الهيئة الوطنية بإدراجه في كشوف المرشحين.

المحكمة الإدارية العليا طعون انتخابية



يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض 85 طعنا وقبول 5 طعون فقط.



وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من النائب السابق هيثم الحريرى ، على حكم القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاده بسبب استثنائه من الخدمة.

وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من 16 أكتوبر، وتنتهي يوم 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـانتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.



وتُجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

وتُجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ حملاتها الدعائية في 6 نوفمبر ويبدأ الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر. تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 2ايت1 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتائجها في 2 ديسمبر. في حالة الإعادة، تُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.