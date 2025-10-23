بالأسماء، تقنين أراضى مواطنين بالعبور الجديدة 2 نوفمبر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم بمنطقة الكيلو 48 سابقًا التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية اليوم الأحد2 نوفمبر المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وقائمة الأسماء كالتالي:

بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد

كما وقّعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بنك المصرف المتحد يُعد من الشركاء المهمين لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مجال التمويل العقاري، حيث تعود هذه الشراكة بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.

وأضافت أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي امتدادًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بتاريخ 1 سبتمبر 2020، ويهدف إلى زيادة مبلغ التمويل ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة ما بين الطرفين وعمقها.

ومن جانبه، أوضح طارق فايد أن هذه البروتوكول يمثل ترجمة عملية لشعار المصرف المتحد "انطلق معنا"، حيث يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين نحو تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي؛ وذلك من خلال برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع ظروفهم، الأمر الذي يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد قد تجاوزت 3.4 مليار جنيه وتخدم أكثر من 17,500 عميل بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية خاصة الصعيد والدلتا من خلال تيسير الإجراءات لعملاء الصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإيفاد فرق عمل متخصصة لهذه المحافظات، وكذا توفير خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين طرق السداد.

وفي ختام مراسم توقيع بروتوكول التعاون، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك فيما بينهما في مجال التمويل العقاري، وتعزيز التعاون الثنائي المستقبلي في مجالات مختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

