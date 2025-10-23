الخميس 23 أكتوبر 2025
89 شهيدا و317 إصابة واستخراج 449 جثمانا منذ وقف إطلاق النار في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، بتسجيل 89 شهيدا و317 إصابة وانتشال 449 جثمانا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري.

 

جهود التعافي المبكر بإزالة الأنقاض

وأمس، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة: إن كمية الأنقاض في قطاع غزة تعادل 13 هرما من أهرامات الجيزة وتقدّر بنحو 55 مليون طن.

وأشار إلى بدء جهود التعافي المبكر بإزالة الأنقاض كي تنطلق جهود إعادة الإعمار.

وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه أرسل أكثر من 6700 طن متري من المواد الغذائية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 11 أكتوبر الجاري، إلا أنه أكد أن هذه الكمية أقل بكثير من القدر الكافي.

 

استمرار عمليات تسليم الغذاء يوميًا

وأوضحت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات للصحفيين بـجنيف الثلاثاء، أن هذه الكمية تكفي نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين.

وأشارت عطيفة، حسبما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إلى استمرار عمليات تسليم الغذاء يوميًا، والتي تبلغ نحو 750 طنًا، إلا أنها أكدت أن هذه الكمية لا تزال أقل بكثير من القدر الكافي المستهدف والذي يبلغ حوالي 2000 طن يوميًا.

