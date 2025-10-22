الأربعاء 22 أكتوبر 2025
نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

نائب ترامب، فيتو
قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي فانس أن إسرائيل ستقوم بدور مهم في المنطقة.

وكان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد ذكر أن بنيامين نتنياهو يستقبل الآن في مكتبه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأوضح نتنياهو: العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو: تمكنا من عزل حماس ونجحنا في إعادة الرهائن، زاعما إسرائيل قوية ستخدم مصالح أمريكا وأمريكا قوية ستخدم مصالحنا.

وأمس الثلاثاء، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

