نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي فانس أن إسرائيل ستقوم بدور مهم في المنطقة.

وكان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد ذكر أن بنيامين نتنياهو يستقبل الآن في مكتبه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأوضح نتنياهو: العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو: تمكنا من عزل حماس ونجحنا في إعادة الرهائن، زاعما إسرائيل قوية ستخدم مصالح أمريكا وأمريكا قوية ستخدم مصالحنا.

وأمس الثلاثاء، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.