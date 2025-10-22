أداء صلاة الجنازة على 54 شهيدا مجهولي الهوية في غزة (صور)

أقيمت صلاة جنازة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، على 54 شخصا مجهولي الهوية استشهدوا خلال الحرب الأخيرة.

صلاة الجنازة بمشاركة طواقم الدفاع المدني

وشارك فى صلاة الجنازة طواقم الدفاع المدني.

حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 68,216 شهيدا و170,361 إصابة

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة في غزة، فإن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 68,216 شهيدا و170,361 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، قتل 80 شخصا وأصيب 303، فيما تم انتشال 426 جثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.