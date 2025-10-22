الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أداء صلاة الجنازة على 54 شهيدا مجهولي الهوية في غزة (صور)

صلاة الجنازة، فيتو
صلاة الجنازة، فيتو

أقيمت صلاة جنازة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، على 54 شخصا مجهولي الهوية استشهدوا خلال الحرب الأخيرة.

 صلاة الجنازة بمشاركة طواقم الدفاع المدني

وشارك فى صلاة الجنازة طواقم الدفاع المدني.

حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 68,216 شهيدا و170,361 إصابة

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة في غزة، فإن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 68,216 شهيدا و170,361 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، قتل 80 شخصا وأصيب 303، فيما تم انتشال 426 جثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صلاة جنازة مجمع ناصر الطبي خان يونس غزة مجهولي الهوية

مواد متعلقة

فلسطيني يتواصل مع ترامب ويطالبه بزيارة غزة، إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل

نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

"العدل الدولية" تصدر اليوم حكمها على إسرائيل لحصارها غزة ومنع المساعدات الإنسانية

الأكثر قراءة

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

هيثم الحريرى: قرار استبعادي من انتخابات النواب لم يستند إلى أسباب قانونية سليمة

نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

مصرع "عصفور الصعيد" في تبادل للأعيرة النارية مع الشرطة بسوهاج

حسام حسن ويورتشيتش ينافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads