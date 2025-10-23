القائمة تشمل 121 لاعبا.. أبرز 7 نجوم تنتهي عقودهم في الدوري السعودي بنهاية الموسم الجاري.. وأندية أوروبية كبيرة تسعى لضمهم

نجح الدوري السعودي في خطف الأضواء خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن تحول إلى وجهة مثالية لنجوم كرة القدم، وتحديدًا منذ انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر قادما من مانشستر يونايتد عام 2023.

ومع كثرة الوافدين إلى دوري روشن السعودي كل صيف، يبدو أن المسابقة تستعد لتوديع عدة أسماء عملاقة، تقترب عقودها من الانتهاء دون التوصل إلى اتفاقات رسمية حتى اللحظة من أجل التمديد.

7 نجوم كبار في الدوري السعودي تنتهي عقودهم هذا الموسم

موقع وين وين، استعرض قائمة بأسماء أبرز 7 نجوم تقترب عقودهم من الانتهاء في منافسات دوري روشن السعودي بنهاية هذا الموسم، مما يجعلهم مرشحين للرحيل صوب وجهة جديدة عبر صفقات انتقال حر مجانية.

الفرنسي كريم بنزيما

على الرغم من تقدمه في السن، إلا أن كريم بنزيما ما زال يثير اهتمام البعض من الأندية الأوروبية حيث ينتهي عقده مع اتحاد جدة في 30 يونيو للعام المقبل، وسط شائعات ربطته بالرحيل صوب فنربخشة التركي في الشتاء المنتظر، أو خوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي عند انتهاء عقده في دوري روشن السعودي الذي توج بلقبه الموسم الماضي.

وحتى هذه اللحظة، خاض بنزيما مع الاتحاد 67 مواجهة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 41 هدفًا، مع تقديم 17 تمريرة حاسمة.

البرتغالي روبن نيفيز

على الرغم من اقتراب عقده من الانتهاء في 30 يونيو للعام المقبل 2026، إلا أن الهلال السعودي لم يتوصل حتى اللحظة إلى اتفاق لتمديد عقد البرتغالي روبين نيفيز، والذي يملك كل ما يلزم من أجل العودة إلى الملاعب الأوروبية، وسط شائعات تتحدث عن إمكانية رحيله صوب الدوري الإنجليزي إثر اهتمام خاص من نيوكاسل يونايتد، أرسنال ومانشستر يونايتد.

وذلك بفعل تألقه الكبير خلال سنوات حضوره في دوري روشن السعودي، بخوضه مع الهلاليين 99 مواجهة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 11 هدفًا، مع تقديم 25 تمريرة حاسمة.

البرازيلي فابينيو

مع تجاوزه حاجز الـ 32 عامًا، يمكن القول إن البرازيلي فابينيو لا يملك الكثير من الخيارات الكبرى عند انتهاء عقده مع اتحاد جدة السعودي بنهاية هذا الموسم، حيث لم تظهر أندية أوروبية عملاقة رغبتها في الظفر بخدماته، لذلك كل المؤشرات تتحدث عن إمكانية التجديد مع العميد حال أراد النادي ذلك، أو الانتقال إلى وجهة جديدة في الخليج، وربما داخليًا بالمملكة العربية السعودية، أو مفاجأة الجميع بالعودة إلى البرازيل لإنهاء مسيرته الكروية هناك.

وذلك بعد 76 مواجهة خاضها بقميص الاتحاديين، محرزًا 5 أهداف مع تقديم 7 تمريرات حاسمة.

الإيفواري فرانك كيسي

سيكون الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط أهلي جدة السعودي على موعد مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع التألق الكبير الذي يعيشه اللاعب بصحبة "الراقي".

وذلك بعد المشاركة في 89 مواجهة مع الأهلي عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 19 هدفًا، مع تقديم 9 تمريرات حاسمة، ليرتبط بالرحيل صوب الدوري الإيطالي عبر صفقة مجانية، إثر اهتمام يوفنتوس وروما وفيورنتينا بالحصول على خدماته.

السنغالي ساديو ماني

بات من المتوقع أن يعيش السنغالي ساديو ماني آخر فتراته مع النصر السعودي، حيث ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، دون وجود رغبة واضحة للتجديد مع مهاجم ليفربول السابق، كل ذلك من أجل إرضاء كريستيانو رونالدو والتعاقد مع محترفين من طراز أفضل.

ومع تجاوزه حاجز الـ 33 عامًا، لم يعد ماني مطلوبًا من جديد في الملاعب الأوروبية، مما يعني أن انتقاله إلى فريق آخر بالخليج العربي هو الحل الأمثل، بعد خوضه 103 مواجهات بقميص النصر، أحرز خلالها 41 هدفًا، مع تقديم 30 تمريرة حاسمة.

الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

لا يمكن تخيل شكل الهلال السعودي دون سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لكن هذا الأمر قد يتحول إلى حقيقة حيث ينتهي عقد النجم الصربي بنهاية الموسم الجاري، مما قد يقود إلى رحيله عن الملاعب السعودية عبر صفقة انتقال حر.

وذلك بعد خوضه 104 مواجهات بقميص الهلاليين، أحرز خلالها 31 هدفًا، مع تقديم 27 تمريرة حاسمة، وسط اهتمام خاص قدمه عمالقة الدوري الإيطالي للظفر بخدماته، يتقدمهم ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان.

الفرنسي نجولو كانتي

يعيش نجولو كانتي فترة رائعة مع الاتحاد، دفعت الجماهير لوصفه بالرئة الثالثة مع حامل لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، لكن هذا الأمر لن يقود إلى تمديد عقده، فكل المؤشرات تتحدث عن رحيله عبر صفقة انتقال حر بنهاية هذا الموسم.

وسط اهتمام من أندية سعودية يتقدمها النصر والقادسية للظفر بخدماته، وآخر قادم من الدوري الفرنسي يقوده موناكو في الوقت الراهن.

121 لاعبا تنتهي عقودهم هذا الموسم

علمًا أن إجمالي اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في دوري روشن السعودي بنهاية هذا الموسم يبلغ 121 لاعبًا، وفق بيانات "ترانسفير ماركت".

