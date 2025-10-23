الرياض يفوز على الخلود 0/1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، اقتنص فريق الرياض ثلاث نقاط ثمينة، عندما تغلب على الخلود 1-0، في اللقاء الذي جرى، مساء اليوم الخميس، على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، في افتتاح منافسات الجولة السادسة لدوري روشن السعودي.

هدف الرياض في شباك الخلود وترتيب الفريقين في الدوري السعودي

تكفل بهدف المباراة الوحيد، المهاجم السنغالي مامادو سيلا (26).

ورفع الرياض رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي الخلود على رصيده السابق 9 نقاط.

تفاصيل مباراة الرياض والخلود

ورغم أفضلية الخلود الذي هدد مرمى مضيفه أكثر من مرة، في الشوط الأول، إلا أن الرياض نجح في التسجيل عندما تابع السنغالي مامادو سيلا كرة نفذت من ركلة حرة ولعبها برأسه داخل المرمى (26) ولاحت فرصة محققة للخلود.

لتعديل النتيجة لكن رأسية الأرجنتيني راميرو إنريكي تصدى لها الحارس الكندي بلان بوريان وحولها للركنية بصعوبة (38).

ومع انطلاقة الشوط الثاني تهيأت فرصة للرياض لمضاعفة النتيجة لكن كرة البرتغالي توزي اعترض طريقها المدافع وحولها للركنية (50) وحرم القائم، الخلود من التعادل عندما تصدى لرأسية السورينامي شاكيل بيناس (74).

