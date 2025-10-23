صدمة كبيرة للهلال قبل موقعة اتحاد جدة في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن الموقف النهائي للنجم سالم الدوسري، قائد نادي الهلال، من المشاركة في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي.

وتترقب الجماهير السعودية واحدة من أقوى مواجهات الموسم، عندما يحل الهلال ضيفًا على اتحاد جدة، مساء غد الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ترتيب الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي

ويحتل اتحاد جدة قبل الكلاسيكو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، بفارق أربع نقاط عن النصر المتصدر بـ15 نقطة.

غياب سالم الدوسري عن الكلاسيكو

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد تأكد رسميًا غياب سالم الدوسري عن قائمة الهلال في مواجهة الاتحاد، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، إذ ما زال يعاني من إصابة في الحوض.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لم يشارك بعد في التدريبات الجماعية، ولم يتم تحديد موعد عودته بشكل نهائي.

