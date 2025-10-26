عباقرة ولكن مجهولون.. كناز بن الحصين، حليف حمزة بن عبد المطلب

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

كناز بن الحصين، حليف حمزة بن عبد المطلب

من الصحابة الأجلاء، الفضلاء، ولكنه مجهول تقريبا؛ من السابقين إلى الإسلام. وكان شجاعا بطلا، طويل القامة، كثير شعر الرأس.

نسبه

الصحابي كناز بن الْحصين بن يَرْبُوع بن عَمْرو بن يَرْبُوع بن خَرشَة بن سعد بن طريف بن جلان بن غَنِي بن أعصر بن سعد بن قيس غيلَان أَبُو مرْثَد الغنوي.

كان حَلِيف حَمْزَة بن عبد المطلب، عم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وَكَانَ تربه (متقاربان في السن).

شهد بَدْرًا مَعَ سيدنا رسول الله، صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، عداده فِي الشاميين.. كما شهد أُحُدا والمشاهد كلها.

أما ابْنه مرْثَد بن أبي مرْثَد فشهد بَدْرًا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَاسْتشْهدَ فِي حَيَاة رَسُول، الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَوْم الرجيع.

روى عَنْهُ واثلة بْن الأسقع، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا تجلسوا عَلَى القبور، ولا تصلوا عليها".

آخى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، بينه وبين عبادة ابن الصامت.

وله ابنان، هما: مرثد، الذي استشهد قبل أبيه، وأنيس.

جاء ذكره في "الإصابة في تمييز الصحابة"، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني.

و"أسد الغابة في معرفة الصحابة"، لـعز الدين ابن الأثير.

و"الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عاصم النمري القرطبي.

وفي "معجم الصحابة" لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي.

وفاته

توفي بالمدينة المنورة، في عهد أبي بكر الصديق، عام 12هـ. وهو ابن 66 سنة.

