من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

عزير، كيف عرفه قومه؟

تأكدت الجارية من "عزير"، بعد أن استجاب الله دعاءه، فعاد إليها البصر، وتحركت.. فقالت: أشهد أنك عزير.



وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل، وهم في أنديتهم ومجالسهم، وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثماني عشر سنة وبنو بنيه شيوخ في المجلس، فنادتهم فقالت: هذا عزير قد جاءكم. فكذبوها، فقالت: أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه، فرد علي بصري وأطلق رجلي، وزعم أن الله أماته مائة سنة ثم بعثه. قال: فنهض الناس، فأقبلوا إليه، فنظروا إليه فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه. فكشف عن كتفيه، فإذا هو عزير.



فقالت بنو إسرائيل: فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير، وقد حرق بخت نصر التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا.

وكان أبوه سروخا قد دفن التوراة أيام بخت نصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير، فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة، وكان قد عفن الورق، ودرس الكتاب. قال: وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله، فجدد لهم التوراة، ونزل من السماء شهابان، حتى دخلا جوفه، فتذكر التوراة، فجددها لبني إسرائيل. فمن ثم قالت اليهود: عزير ابن الله (سبحان الله عما يصفون) للذي كان من أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بني إسرائيل، وكان جدد لهم التوراة بأرض السواد بدير حزقيل.

موضع موت "عزير"

والقرية التي مات فيها يقال لها: سايراباذ. قال ابن عباس: فكان كما قال الله تعالى: "ولنجعلك آية للناس" يعني لبني إسرائيل. وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب; لأنه مات وهو ابن أربعين سنة، فبعثه الله شابا، كهيئة يوم مات. قال ابن عباس: بعث بعد بخت نصر.

وذكرت كثير من الكتب أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل وأنه كان فيما بين داود وسليمان، وبين زكريا ويحيى، وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها، فسردها على بني إسرائيل، كما قال وهب بن منبه: أمر الله ملكا فنزل بمغرفة من نور فقذفها في في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف، حتى فرغ منها.

ومما روى ابن عساكر، عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى: "وقالت اليهود عزير ابن الله" (التوبة: 301). لم قالوا ذلك؟!

حفظه للتوراة

فذكر له ابن سلام ما كان من كتبه لبني إسرائيل التوراة من حفظه، وقول بني إسرائيل: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب، وإن عزيرا قد جاءنا بها من غير كتاب. فرماه طوائف منهم، وقالوا: عزير ابن الله.

وبالتالي ذكر كثير من العلماء: إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير. وهذا متجه جدا إذا كان العزيز غير نبي، كما قاله عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، فيما رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان، عن عطاء وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه ومقاتل، عن عطاء بن أبي رباح، قال: كان في الفترة تسعة أشياء: بخت نصر وجنة صنعاء، وجنة سبأ، وأصحاب الأخدود وأمر حاصورا، وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل، ومدينة أنطاكية، وأمر تبع.

عزير وبخت نصر

وعن الحسن البصري: كان أمر عزير وبخت نصر في الفترة. وقد ثبت في "الصحيح" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي.

ومن رأي وهب بن منبه أنه: كان فيما بين سليمان وعيسى، عليهما السلام.

أما ابن عساكر فروى، عن أنس بن مالك، وعطاء بن السائب أن عزيرا كان في زمن موسى بن عمران وأنه استأذن عليه، فلم يأذن له - يعني لما كان من سؤاله عن القدر - وأنه انصرف وهو يقول: مائة موتة أهون من ذل ساعة. وفي معنى قول عزير: مائة موتة أهون من ذل ساعة.

ماذا قالت الإسرائيليات؟

واعتمادا على إسرائيليات، روى البعض أنه سأل عن القدر، فمحي اسمه من ذكر الأنبياء، وهذا لا يُعقل.

ورُوي أن "عزيرا" قال فيما يناجي ربه: يا رب، تخلق خلقا، فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. فقيل له: أعرض عن هذا. فعاد فقيل له: لتعُرضن عن هذا أو لأمحون اسمك من الأنبياء، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. وهذا يقتضي وقوع ما توعد عليه لو عاد، فما عاد، فما مُحيَ اسمُه.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأُحرقت بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة. فقيل إنه عزير. وقال ابن عباس والحسن البصري إنه عزير.



