تكليف الدكتورة ابتهال أحمد عبدالمعطي قائما بأعمال عميد كلية التخطيط الإقليمي بجامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة ابتهال أحمد عبد المعطي إسماعيل، وكيل كلية التخطيط الإقليمي والعمراني لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالقيام بأعمال عميد الكلية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تعيين عميد جديد للكلية.

جاء قرار رئيس الجامعة عقب صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتزر محمد حسين رفعت عميد الكلية السابق، نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذا القرار يأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على انتظام العمل الأكاديمي والإداري بالكلية، ودعم الخبرات العلمية والإدارية من أبناء الجامعة لتولي مواقع القيادة بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من مكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تكليف د.ابتهال أحمد عبد المعطي إسماعيل للقيام بأعمال عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني يأتي تقديرًا لخبراتها الأكاديمية والإدارية، مؤكًدا ثقته في قدرتها على مواصلة مسيرة التطوير، واستكمال الخطط الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء داخل الكلية.

