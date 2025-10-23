رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية

استقبل السيد اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اليوم، الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وذلك في مقر الجهاز بالقاهرة.

لقاء في إطار الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني

يأتي اللقاء في إطار التحركات المصرية المستمرة لدعم تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني، وتعزيز وحدة الصف الداخلي، بما يضمن توحيد الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الحوار الوطني الشامل، وضرورة تفعيل قنوات الاتصال بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، تمهيدًا للوصول إلى رؤية موحدة تجاه مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية.

بحث تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة

تناول اللقاء كذلك آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرة الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، وسبل التنسيق المشترك بين القاهرة والفصائل الفلسطينية لضمان تنفيذ بنودها بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة.

وأكد اللواء حسن رشاد أن مصر ستواصل جهودها السياسية والأمنية من أجل تهدئة الأوضاع في القطاع، والعمل على توفير المناخ المناسب للحوار الفلسطيني – الفلسطيني، بما يعيد للقضية الفلسطينية زخمها العربي والدولي.

تقدير فلسطيني للدور المصري التاريخي

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى البرغوثي عن تقديره الكبير للدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بـ التحركات المكثفة التي تقودها القاهرة لوقف نزيف الدم في غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن المبادرة الوطنية الفلسطينية تضع كامل ثقتها في الجهود المصرية الهادفة إلى توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

