السياحة تكشف ضوابط الترخيص بوحدات شقق الإجازات للمصريين والأجانب

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 105، الصادر في 12 مايو 2025، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 209 لسنة 2025، بشأن شروط وضوابط الترخيص بوحدات شقق الإجازات.

ونصت المادة الأولي من قرار وزارة السياحة والآثار على أنه "في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بوحدات شقق الإجازات Holiday Home كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل/ جناح / فيلا/ تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية مثل خدمة الإشراف الداخلي (House Keeping ) وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب".

وتكون شقق الإجازات (Holiday Home ) في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكنى مميز.

وشترط للترخيص بوحدات شقق الإجازات Holiday Home) استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المرفقة بهذا القرار.

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