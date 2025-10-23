تشكيل مجلس السلام برئاسة ترامب، مسؤول أمريكي يكشف دور بلدان الخليج في القوة الدولية بغزة

كشف موقع "أكسيوس" عن جهود تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحشد دعم دول الخليج العربية ماليا وعسكريا ودبلوماسيا لنشر قوة دولية في قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة.

تعبئة الدعم من الدول العربية لدعم قوات دولية

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله: “تعمل الإدارة على تعبئة الدعم من الدول العربية لدعم قوات دولية مخصصة لتعزيز الاستقرار، من المقرر نشرها في غزة في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة”.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تجري أيضا محادثات مع دول خليجية حول إنشاء ما يُسمّى بـ"مجلس السلام"، يترأسه الرئيس ترامب شخصيا، ويُعنى بالإشراف على عملية إعادة إعمار القطاع وتأمين التمويل اللازم لها.

تسوية النزاع في غزة

ويأتي هذا الكشف في سياق سلسلة زيارات رفيعة المستوى إلى المنطقة، كان آخرها وصول نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، بعد أيام من زيارة كل من المبعوث الأمريكي الخاص لتسوية النزاع في غزة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.

وتتزامن هذه الجهود الدبلوماسية مع مساعٍ حثيثة للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.

إنهاء النزاع المسلح المستمر في قطاع غزة

وكان ترامب قد أعلن في 9 أكتوبر أن إسرائيل وحركة "حماس" توصلا إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطته الرامية إلى إنهاء النزاع المسلح المستمر في قطاع غزة منذ عامين.

