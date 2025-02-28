الجمعة 28 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الأرز البسمتي، باحترافية لعزوماتك في رمضان

طريقة عمل الأرز البسمتي،فيتو
طريقة عمل الأرز البسمتي،فيتو

طريقة عمل الأرز البسمتي، من أشهر أنواع الأرز العربي التي تميز السفرة الخليجية بشكل خاص، فهو الأرز الذي لا تخلو منه أي سفرة خليجية سواء في وجبة الغداء، أو في العزومات والولائم، خاصةً في شهر رمضان.

ويتميز الأرز البسمتي بلونه الأصفر المميز، وطعمه المبهر الذي يخطف العقل.
 

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ونستعرض من خلال السطور التالية، طريقة عمل الأرز البسمتي، بأكثر من وصفة مميزة، وإضافات تضيف له المزيد من الطعم الشهي، لتبهري ضيوفك في عزومات رمضان.


مكونات عمل الأرز البسمتي البخاري:
 

كوبين من الأرز البسمتي
بصلة متوسطة مقطعة إلى قطع صغيرة
جزر مفروم
كركم 
ملح
مرقة دجاج
حبهان
عود قرفة
كمون
طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة

للتزيين
لوز وزبيب

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

طريقة عمل الأرز البسمتي البخاري:

أول خطوة في طريقة عمل الأرز البسمتي البخاري؛ هو غسل الأرز وتركه ينقع قليلا.
تشوح المكسرات في القليل من الزيت، فنضع اللوز في القليل من الزيت ونشوحها، ثم نضع الزبيب، ونضيف له القليل من الجزر المبشور أثناء التشويح، ثم نتركه جانبا؛ لتحضير الرز البخاري.
في وعاء على النار، نضع به القليل من الزيت، ثم نضيف البصل مع التقليب حتى يذبل البصل، نضيف بعد ذلك الجزر المبشور، مع التقليب، وعندما يذبل الجزر المبشور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر.
نضيف بعد ذلك عود القرفة، ثم نضيف حوالي 5 فصوص من الحبهان "الهيل"، ثم نضيف التوابل، من الكمون والملح والكركم، مع التقليب المستمر.
نضيف بعد ذلك الماء، ويفضل أن يكون ساخنا، ولكل كوب من الرز البسمتي، نضيف كوبين من الماء، وفي هذه الوصفة، تم إضافة 4 أكواب من الماء، لعمل كوبين من الرز.
تترك المكونات، حتى يغلي الماء، ثم يضاف الرز البسمتي، ويترك حتى يغلي، ثم نقلل النار، حتى تكون نار هادئة جدا.
عندما يتشرب الأرز كل الماء، نضيف على السطح الزبيب والجزر الذي تم تشويحه؛ حتى يأخذ البخار وطعم الرز، ثم ننتشله، لوضعه عند التقديم.

بعد أن ينضج الرز، ويقدم في طبق التقديم، نضيف على السطح المكسرات التي تم تشويحها، مع الزبيب والجزر المبشور، ويقدم ساخنا بالهنا والشفا، مع الفراخ المشوية، او أي نوع من أنواع اللحوم المشوية.

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار
 

وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل الارز البسمتي، بخلطة خاصة، تضاعف قيمته الغذائية، كما أن طعمه شهي، ولذيذ

الأرز البسمتي بالخضار
الأرز البسمتي بالخضار

مكونات الارز البسمتي بالخضار

2 ثمرة كوسة
2 ثمرة جزر
ربطة كرات
نصف كوب بازلاء
قطعه بروكلى مقطعة صغيرة 
ساق بصل اخضر للتزيين
2 كوب أرز بسمتي
2 ثمره طماطم
ملعقة كبيرة زيت
ربع ثمرة تفاح
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة شطة
ملح وفلفل أسود

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار

تقشر ثمرة التفاح وتقطع الى قطع صغيرة، ثم تقشر ثمرات الطماطم وينزع منها البذور.
وتقشر الخضراوات كلها ثم تغسل بالماء الفاتر.
ثم تقطع الكوسا والجزر الي مكعبات صغيرة.
نجهز مقلاة عميقة ويضاف إليها الزيت وتوضع علي النار، ثم تضاف إليها الخضراوات عدا الطماطم والتفاح وتقلب حتى تتحمر لمدة 5 دقائق.
يضاف الأرز إلى الخضراوات، ويضاف إليه الماء حتى يغمر الأرز البسمتي.
تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود إلى الأرز.
ثم يضاف التفاح والطماطم وتقلل درجة حرارة النار.
يترك الأرز البسمتي بالخضروات على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى النضج.

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