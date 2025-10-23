مواهب "ميوزيك أكاديمي" تقدم حفل باليه بمكتبة مصر الجديدة غدا

تشهد خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة، حفل باليه تقدمه مواهب "ميوزيك أكاديمي"، حيث سيجسد الراقصون لوحات فنية مذهلة على أنغام الموسيقى الحديثة والكلاسيكية.

يأتي هذا الحفل ضمن استراتيجية مكتبة مصر الجديدة، برئاسة الدكتورة سهام الجوهري، والتي تهدف إلى تبني واحتضان كافة المواهب في شتى مجالات الفنون المختلفة، وذلك بهدف صقل هذه الموهبة وتمهيد الطريق أمام أصحابها لدخول مجالات الاحتراف.

وأكدت الدكتورة الجوهري أن الجمهور قد أبدى انبهاره الشديد بأداء المشاركين في حفلات سابقة، مشيدة بأدائهم الراقي ورقصاتهم التي تضاهي مستوى كبرى الفرق العالمية.

مكتبة مصر الجديدة العامة

جدير بالذكر أن مكتبة مصر الجديدة العامة لها تاريخ عريق، حيث وضع الملك فاروق حجر أساسها في عام 1945، وبدأت مسيرتها الفعلية في 20 نوفمبر من عام 1946 تحت اسم "مكتبة الأميرة فريال"، الابنة الصغرى للملك فاروق، التي قامت بإنشائها ورعايتها.

وفي عام 1984، تم تنفيذ مشروع ضخم لإعادة تأهيلها وتجديدها، ليعاد افتتاحها مرة أخرى أمام روادها.

