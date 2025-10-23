الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواهب "ميوزيك أكاديمي" تقدم حفل باليه بمكتبة مصر الجديدة غدا

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة العامة، فيتو

تشهد خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة، حفل باليه تقدمه مواهب "ميوزيك أكاديمي"، حيث سيجسد الراقصون لوحات فنية مذهلة على أنغام الموسيقى الحديثة والكلاسيكية.

يأتي هذا الحفل ضمن استراتيجية مكتبة مصر الجديدة، برئاسة الدكتورة سهام الجوهري، والتي تهدف إلى تبني واحتضان كافة المواهب في شتى مجالات الفنون المختلفة، وذلك بهدف صقل هذه الموهبة وتمهيد الطريق أمام أصحابها لدخول مجالات الاحتراف.

وأكدت الدكتورة الجوهري أن الجمهور قد أبدى انبهاره الشديد بأداء المشاركين في حفلات سابقة، مشيدة بأدائهم الراقي ورقصاتهم التي تضاهي مستوى كبرى الفرق العالمية.

مكتبة مصر الجديدة العامة

جدير بالذكر أن مكتبة مصر الجديدة العامة لها تاريخ عريق، حيث وضع الملك فاروق حجر أساسها في عام 1945، وبدأت مسيرتها الفعلية في 20 نوفمبر من عام 1946 تحت اسم "مكتبة الأميرة فريال"، الابنة الصغرى للملك فاروق، التي قامت بإنشائها ورعايتها. 

وفي عام 1984، تم تنفيذ مشروع ضخم لإعادة تأهيلها وتجديدها، ليعاد افتتاحها مرة أخرى أمام روادها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة مكتبة مصر الجديدة العامة ميوزيك اكاديمي باليه مكتبة مصر الجديدة

مواد متعلقة

اليوم، مكتبة مصر العامة تستضيف ندوة "عبقرية العسكرية المصرية" ضمن احتفالات أكتوبر

الدكتورة مي التلمساني في ضيافة مكتبة مصر الجديدة العامة غدا

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

مصرع سيدة ونجلتها وإصابة زوجها في حريق ورشة إصلاح سيارات بالعجوزة

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

أول رد فعل من منتخب مصر على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

المزيد
الجريدة الرسمية