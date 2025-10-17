الأحد القادم بمتحفه، ختام موسم نجيب محفوظ القرائي الأول

فى إطار فعاليات متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب، التابع لـصندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، يقام فى السابعة من مساء الأحد القادم "19 أكتوبر"، مائدة مستديرة بعنوان "القراءة والإبداع فى مختلف المجالات الثقافية والفنية.. الحلقة الثانية".

ويشارك في المائدة المستديرة نخبة من المتخصصين فى مجالات: السينما، الشعر، النقد، الفن التشكيلى، علم النفس، الترجمة، يتحدث فيها: الدكتورة ثناء هاشم، والدكتور محسن فرجانى، والدكتورة عزة الجوهرى، والفنان التشكيلى سمير عبد الغنى، الشاعرة إيمان يوسف، والدكتور محمود عبد البارى، والدكتور مصطفى القزاز، والمترجمة ياسمين شورى، يدير النقاش الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ.

تأتى هذه المائدة فى إطار ختام المبادرة التى أطلقها المتحف منذ يوليو الماضى بعنوان "موسم نجيب محفوظ القرائي الأول" الذى شهد العديد من الفعاليات، بإقامة: معارض فوتوغرافية، ندوات، ورش، وموائد مستديرة.

