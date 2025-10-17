الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الدكتورة مي التلمساني في ضيافة مكتبة مصر الجديدة العامة غدا

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة العامة، فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد السبت، الدكتورة مى التلمسانى الحاصلة على وسام الفنون الفرنسي، وذلك لمناقشة كتابها "طرق كثيرة للسفر" وهو كتاب يوميات للأديبة تتحدث فيه عن غربة المكان والمحطات التي سبقتنا إليها الكاتبة في نصوص ترحالها الطويل، بمزيج خاص جدًا من الفلسفة والونس الفكري.

وفي هذه الندوة تفتح مي التلمساني مكتبتها الخاصة لنتعرف على المغامرة التي خاضتها بداية من التعليم والعمل، مرورًا بالسفر والهجرة إلى كندا وتغيرات الخريطة المكانية والزمانية لمرَّات كثيرة.

كما تخوض الكاتبة حوارًا داخليًا عميقًا مع تجربة السفر، فتفتح بذلك أبوابًا لتساؤلات قد تكون راودتنا من قبل، أو تعمدنا تجاهلها خوفًا من مصارحة الذات، ففي منتصف الطريق حين لا تزال وجهتنا غير واضحة تمامًا، يصبح التفكير في هذه الأسئلة أشبه بمواجهة مؤجلة مع النفس، غالبًا ما نؤجلها حتى لا نُربك خطواتنا نحو المجهول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبة مصر الجديدة العامة مكتبة مصر الجديدة الدكتورة مى التلمسانى طرق كثيرة للسفر مي التلمساني

مواد متعلقة

توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

الجائزه الدولية لأدب الطفل العربي تعلن قائمتها القصيرة من مكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية