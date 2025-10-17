الدكتورة مي التلمساني في ضيافة مكتبة مصر الجديدة العامة غدا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد السبت، الدكتورة مى التلمسانى الحاصلة على وسام الفنون الفرنسي، وذلك لمناقشة كتابها "طرق كثيرة للسفر" وهو كتاب يوميات للأديبة تتحدث فيه عن غربة المكان والمحطات التي سبقتنا إليها الكاتبة في نصوص ترحالها الطويل، بمزيج خاص جدًا من الفلسفة والونس الفكري.

وفي هذه الندوة تفتح مي التلمساني مكتبتها الخاصة لنتعرف على المغامرة التي خاضتها بداية من التعليم والعمل، مرورًا بالسفر والهجرة إلى كندا وتغيرات الخريطة المكانية والزمانية لمرَّات كثيرة.

كما تخوض الكاتبة حوارًا داخليًا عميقًا مع تجربة السفر، فتفتح بذلك أبوابًا لتساؤلات قد تكون راودتنا من قبل، أو تعمدنا تجاهلها خوفًا من مصارحة الذات، ففي منتصف الطريق حين لا تزال وجهتنا غير واضحة تمامًا، يصبح التفكير في هذه الأسئلة أشبه بمواجهة مؤجلة مع النفس، غالبًا ما نؤجلها حتى لا نُربك خطواتنا نحو المجهول.

