"صوت المكان"، أمسية موسيقية في بيت المعمار المصري

يستضيف بيت المعمار المصري بالدرب الأحمر أمسية فنية استثنائية بعنوان "صوت المكان"، في تمام السادسة والنصف من مساء الخميس 23 أكتوبر، في إطار حرص صندوق التنمية الثقافية على توظيف الفنون كوسيلة لإبراز جماليات العمارة والعمران، وتنظيم فعاليات تجمع بين الإبداع الفني والرؤية المعمارية.

وتأتي الأمسية ضمن برنامج الأنشطة المتنوعة التي ينظمها الصندوق عبر بيت المعمار المصري، بهدف تعميق الوعي بجماليات العمارة المصرية وإظهار علاقتها الوثيقة بالفنون، حيث تقدم التجربة مزيجًا فريدًا من الصوت والفضاء، يكشف عن الأثر المتبادل بين الموسيقى والعمارة، وكيف يمكن للمكان أن يتحول إلى كيان نابض بالحياة يتجاوب مع الإبداع الإنساني.

يُحيي الفعالية الدكتور محمود طه بعزف حي على آلة العود، بمشاركة المعماري خالد صالح الذي يقدم فقرات غنائية تفاعلية، في تجربة حسية تستحضر روح المكان وتعيد صياغة العلاقة بين الفن والعمارة في حوار موسيقي بصري متكامل.

ويعد بيت المعمار المصري أحد المراكز الإبداعية التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والمعني بتوثيق وتقديم التراث المعماري المصري وإبراز إنجازات المعماريين عبر العصور، كما يمثل منصة للحوار بين المعماريين والفنانين والمهتمين بقضايا العمران والهوية البصرية للمدينة المصرية، بما يسهم في ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث المعماري وإدماجه في الحاضر الثقافي المعاصر.

