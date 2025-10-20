اليوم، مكتبة مصر العامة تستضيف ندوة "عبقرية العسكرية المصرية" ضمن احتفالات أكتوبر

تتواصل فعاليات الاحتفالات الثقافية بانتصارات أكتوبر في مكتبة مصر العامة، حيث تستعد المكتبة لاستضافة ندوة هامة بعنوان "عبقرية العسكرية المصرية بين مجدو وأكتوبر".

ويقدم المحاضرة المؤرخ والمحاضر الدولي بسام الشماع، وذلك اليوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتتناول الندوة مسيرة وبطولات الجيش المصري عبر العصور تحت عنوان "مجد يتجدد"، بدءا من معركة مجدو التاريخية في العصر الفرعوني وصولا إلى انتصار أكتوبر المجيد، مع التركيز على استعراض عبقرية التخطيط والقيادة العسكرية المصرية على مر التاريخ.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار البرامج الثقافية والتوعوية التي تقدمها مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء بهدف تعميق الانتماء والوعي الوطني لدى الجمهور.

تقام الندوة بمقر المكتبة فرع الزاوية الحمراء وذلك في شارع بورسعيد، خلف مستشفى جراحات اليوم الواحد.

