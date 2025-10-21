الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
"كورال قصر الأمير طاز" يقدم حفلا جديدا الخميس المقبل

حفل كورال قصر الأمير
حفل كورال قصر الأمير طاز، فيتو

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائى لكورال القصر الدفعة الثامنة عشر تحت إشراف الفنانة هبة رمضان، وذلك يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر فى تمام الساعة السابعة مساءً.

ويتضمن الحفل تقديم مجموعة من أغاني التراث الشعبي: على ورق الفل دلعني، يا بهية وخبريني، من فوق شواشي الذرة، ياليدان، غني يا سمسمية، الأقصر بلدنا، حلاوة شمسنا، وغيرها من الأغاني الشعبية.

كما يشارك في العرض الفنان الاستعراضي أحمد تيتو الذي يقدم مجموعة متنوعة من الرقصات الشعبية مثل التنورة والصعيدي والبورسعيدي والنوبي.

يقدم المركز خدمة مجانية لأهالي منطقة الخليفة وغيرها من المناطق في تنمية موهبة الغناء للأطفال والشباب من سن 10 سنوات حتى 35 سنة، حيث يتم تدريب المواهب بطريقة أكاديمية تعتمد على تحسين الصوت من خلال التمارين والحرص على التدريب لأغاني التراث والموسيقى العربية والطرب الأصيل، ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع صندوق التنمية الثقافية على دعم الطاقات الإبداعية وإثراء الحس الفني لدى الجيل القادم.

