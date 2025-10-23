تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع و852 شاحنة و311 سيارة،

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(483) شاحنة و(178) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (11000) طن بضائع و(378) شاحنة و(133) سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهي INC Nors، Pelagos Express، بريدج، الحرية بينما تغادر السفينة ALCudia Expess فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALCudia Expess، Poseidon Expes وغادرت ثلاث سفن وهي Nada،Pelagos Express والحرية.

شهد ميناء نويبع تداول (3700) طن بضائع و(353) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيو عقبة.



سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1510 راكبا بموانيها.

