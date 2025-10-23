الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
ads

أكد المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع و852 شاحنة و311 سيارة،

معدل تداول الحاويات 

 

 وشملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(483) شاحنة و(178) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (11000) طن بضائع و(378) شاحنة و(133) سيارة.


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهي INC Nors، Pelagos Express، بريدج، الحرية بينما تغادر السفينة ALCudia Expess فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALCudia Expess، Poseidon Expes وغادرت ثلاث سفن وهي Nada،Pelagos Express  والحرية.

 شهد ميناء نويبع تداول (3700) طن بضائع و(353) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيو عقبة. 


سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1510 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة موانئ البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات بضائع عامة حركة الواردات

مواد متعلقة

ميناء شرق بورسعيد يستقبل مساعدات إغاثية قطرية لأهالي غزة

السكة الحديد تسيّر الرحلة السابعة والعشرين لعودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم

سكك حديد مصر تكرم بطلة العالم في مصارعة الذراعين

تداول 76 ألف طن و861 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

إزاى تسترد قيمة تذاكر القطارات حال إلغاء السفر

أخبار مصر اليوم.. السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية.. الآثار تكشف حقيقة تعرض مقبرة الملك توت عنخ آمون لخطر الانهيار

كل ما تريد معرفته عن المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية في 10 نقاط

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

وزير الخارجية الأمريكي: موافقة الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية تهدد اتفاق غزة

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

حل الدولتين وإعادة إعمار غزة ورفض التهجير، فلسطين تتصدر القمة المصرية الأوروبية

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية