الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تداول 76 ألف طن و861 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (76000) طن بضائع و(861) شاحنة و(243) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (8000) طن بضائع و(483) شاحنة و(190) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (68000) طن بضائع و(378) شاحنة و(53) سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين ALCudia Expess، Poseidon Expes بينما تغادر السفينة Nada وعلى متنها 55 الف طن فوسفات متجهة لروسيا والسفينتين Pelagos Express  والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين  Pelagos Express  والحرية وغادرت السفينتين  Poseidon Expes، Bridge.

وقال: إن ميناء نويبع شهد تداول (3700) طن بضائع و(292) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي سينا، الحسين، نيوعقبة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1311 راكبا بموانيها. 

