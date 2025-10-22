سكك حديد مصر تكرم بطلة العالم في مصارعة الذراعين

قام المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتكريم اللاعبة فوزية إبراهيم حسين بطلة نادي السكة الحديد الرياضى ومنتخب مصر للقوى بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لمصارعة الذراعين لذوي الهمم التي أُقيمت مؤخرًا بدولة بلغاريا، بمشاركة 9 دول في المدة من 13- 23 / 9 / 2025 ، وذلك بعد تألقها في البطولة والفوز في 5 مباريات متتالية علي بطلات دول كازاخستان وأوكرانيا وروسيا وبلغاريا وجورجيا في المباراة النهائية.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على دعم وتشجيع الكفاءات والنماذج الوطنية المشرفة من أبناء الهيئة.

وخلال التكريم أعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه بالإنجاز الذي حققته اللاعبة فوزية إبراهيم، كأول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز الذي يُجسّد روح الإصرار والعزيمة التي تميز أبناء مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص الهيئة على دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية المقدمة للعاملين من خلال نادي السكة الحديد وفروعه، والاهتمام بالأبطال الرياضيين وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق البطولات والتمثيل المشرف لمصر في المحافل الدولية.

من جانبها أعربت البطلة فوزية إبراهيم عن سعادتها بهذا التكريم، مشيدة بدعم الهيئة ونادي السكة الحديد الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز ورفع اسم مصر عاليًا في المنافسات العالمية.

ويُعد نادي السكة الحديد الرياضي بالقاهرة من أعرق المؤسسات الرياضية في الشرق الأوسط، إذ تأسس عام 1903، وكان من أوائل الأندية المؤسسة والمشاركة في المنافسات المحلية في بدايات القرن الماضي، وعلى مدار تاريخه الممتد لأكثر من 120 عامًا، لعب النادي دورًا رائدًا في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية في شتى الألعاب، وأسهم في تخريج أجيال من الأبطال الذين مثّلوا مصر في البطولات القارية والعالمية.

ويضم النادي حاليًا العديد من الأنشطة والفرق الرياضية في مختلف الألعاب، منها كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والملاكمة ورفع الأثقال وألعاب القوى، حيث يشارك في دوري المحترفين لكرة القدم، إلى جانب مشاركته في الممتاز (ب) لكرة السلة بخطى قوية نحو الصعود للدوري الممتاز للحفاظ على تاريخه العريق ومكانته بين الأندية الكبرى.

كما يولي النادي اهتمامًا خاصًّا بقطاع الناشئين وتطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، تأكيدًا لدوره الوطني والرياضي في خدمة المجتمع وبناء أبطال المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.