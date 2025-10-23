السكك الحديدية تتوسع في نظام الاشتراكات.. تفتتح 32 مكتبا موزعة على جميع المناطق.. دعم للعاملين في القطاع الحكومي.. تخفيضات كبيرة للطلبة.. وهذه أبرز الإجراءات

في إطار سعيها لتسهيل تنقل المواطنين وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين من خلال منظومة اشتراكات القطارات، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن مختلف فئات المجتمع. وتتيح الهيئة 32 مكتبًا موزعة على جميع مناطقها لاستخراج الاشتراكات بأنواعها، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو للطلبة، مع تقديم دعم مالي كبير من الدولة يصل في بعض الفئات إلى 98% من قيمة الاشتراك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تنظيم عملية السفر، وتقديم بدائل اقتصادية ومستدامة للتنقل اليومي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات المنظمة لضمان دقة البيانات وسلامة الاستخدام، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتعزيز الاعتماد على السكك الحديدية كوسيلة نقل رئيسية للمواطنين.

وتتيح الهيئة القومية للسكك الحديدية 32 مكتبا لاستخراج اشتراكات القطارات، موزعة على جميع مناطق الهيئة لجميع فئات المجتمع كالآتي:

أولا: اشتراكات العاملين بالقطاع الحكومي

وتدعم الدولة اشتراك العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 70%، ويشترط استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك واعتماد الجهة الإدارية التابع لها الموظف، وختم النموذج بختم الجهة شعار الجمهورية، ويستخرج لمدة شهر أو 3 شهور أو 6 شهور أو 12 شهرا على حسب رغبة طالب الاشتراك.

ثانيًا: اشتراكات العاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع خاص والجمهور

وهو يصرف للعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع خاص والجمهور للدرجة (ثالثة عادية تحيا مصر أو ثالثة تهوية جمهور أو الثانية المكيفة) وهو مدعم بنسبة 25% ويشترط لصرفه استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك فقط، ويستخرج لمدة شهر أو 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو 12 شهر على حسب رغبة طالب الاشتراك

ثالثًا: اشتراكات الطلبة

تصرف هذه الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه فقط بالدرجة الثالثة تحيا مصر والثالثة تهوية والثالثة مكيفة حتى نهاية الدراسة وهو مدعم بنسبة (98% للدرجة ثالثة تحيا مصر 97%، للثالثة تهوية، 90% للثالثة مكيفة)، ويشترط لصرفه استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك واعتماد المدرسة والجامعة وختم النموذج بختم شعار الجمهورية من الجهة التابع لها الطالب.

استخراج اشتراكات الطلبة

تصرف هذه الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه فقط بالدرجة الثالثة العادية تحيا مصر أو الثالثة تهوية أو الثالثة المكيفة بناءً على طلب الطالب أو تشغيل قطارات الخط حتى نهاية الدراسة.

مدة اشتراكات الطلبة تتراوح ما بين 9 أشهر – 3 أشهر.

يستخدم الاشتراك المدرسي شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال مدة صلاحيته.

النماذج المستخدمة لاستخراج اشتراكات الطلبة

صرف الاشتراكات المدرسية على خطوط الطوالي وخطوط ومناطق الضواحي بأنموذج نقل 256 المعدل ذو القيم ــــــة المالية وقيمتها 5 جنيهات لطلب الاشتراك المدرسي (نقل 256 المعدل).

وذلك بعد استيفاء كافة بياناته من سجلات الجهة الدراسية من واقع البيانات المسجلة بجهة الدراسة كل عام دراسي عند صرف الاشتراك المدرسي بتخفيض ما بين الجهة الدراسية وسكن الطالب الثابت من هذه السجلات ويذكر محل إقامة ولى الأمر للرجوع عليه عند حدوث أي مخالفة من الطالب، حيث أن ولى الأمر مسئول تضامنًا مع الطالب فى تنفيذ بنود التعاقد ما بين الطالب والهيئة لتحصيل مستحقات الهيئة.

شروط استخراج الاشتراك بالسكك الحديد

يتم اعتماد بيانات الشهادة المدرسية بختم الجهة الدراسية أو الجهة المشرفة عليها ويتم اعتماد صور الطالب بحيث يكون جزء من الختم على الصورة الأولى والجزء الثاني من الختم على الشهادة المدرسية واعتماد الصورة الثانية من الخلف.

صورة الطالب:

يشترط أن تكون صورتين فوتوغرافيتين حديثتين.

مختومة بخاتم شعار الجمهورية للجهة الدراسية أو الجهة التابعة لها أحدهما على الظهر والأخرى جزء على الصورة والجزء الآخر على الشهادة المدرسية.

الطلبة أبناء العاملين بالهيئـــة:

تمنح الهيئة اشتراكات مجانية للطلبة أبناء العاملين بالهيئة بالدرجة الأولى المكيفة أو الثالثة العادية تحيا مصر أو الثالثة تهوية أو الثالثة المكيفة طالما أن الطالب منتظم بالدراسة أو منتسب بالجامعة انتساب موجه.

يتم صرف تصاريح مرور مدرسية مجانية للطلبة أبناء العاملين بالهيئة (مسيسات) لزيارة ذويهم والعودة إلى مقر الدراسة مرة كل أسبوع وفى الأعياد والعطلات الرسمية وفى إجازة نصف السنة وعند بدء الدراسة ونهايتها وكذلك عند مرضهم.

تستخرج اشتراكات أبناء العاملين بالدرجة الأولى المكيفة أو الثالثة العادية تحيا مصر أو الثالثة تهوية أو الثالثة المكيفة وحسب درجة والده أو والدته (العاملين بالهيئة) ويحق للطلبة ركوبهم الدرجة المكيفة بعد حجز المقعد لمسافة الاشتراك إذا كان والده أو والدته (العاملين بالهيئة) بدرجة كبير فيما فوق وعند تواجده بدون حجز يتم تحصيل الغرامة حسب نوع القطــــــار فقط (فرنساي – اسباني) طبقا للتعليمات.

الاشتراكات الكيلو متريـــة:

يقتصر صرفها على الدرجة الثالثة العادية

مسافات الاشتراكات الكيلو مترية:

تصرف الاشتراكات الكيلو مترية لمسافة 2000&3000 كيلو متر لمدة 3 أشهر.

تصرف الاشتراكات الكيلو مترية لمسافة 5000 كيــلو متــر لمدة 6 أشهر.

تصرف الاشتراكات الكيلو مترية لمسافة 10000 كيــلو متــر لمدة 9 أشهر.

مسافة الاشتراك الكيلو متري مرتبطة بمدته أي أنه في حالة انتهاء أيهما ينتهي الاشتراك.

