بعد ساعة ونصف رعب، السيطرة على حريق مخزن أخشاب قرب معهد العلوم الإدارية بالشرقية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم نشوب حريق هائل في مخزن أخشاب بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية على طريق بلبيس – أبو حماد، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان وأثار حالة من القلق بين الأهالي.

أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على الحريق بعد نحو 90 دقيقة من اندلاعه، بعدما دفعت بتسع سيارات إطفاء وإنقاذ إلى الموقع، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية فيما أسفر الحريق عن وقوع خسائر مادية كبيرة.

متابعة الموقع للتأكد من عدم تجدد النيران وسلامة المباني

وأفادت التحريات الأولية بأن الحريق اقتصر على المخزن، فيما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقع للتأكد من عدم تجدد النيران وسلامة المباني.

تحديد أسباب الحريق وملابساته

باشرت النيابة العامة وفرق الأدلة الجنائية التحقيق لتحديد أسباب الحريق وملابساته، دون التوصل حتى الآن إلى السبب الحقيقي وراء اندلاعه.

