الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد ساعة ونصف رعب، السيطرة على حريق مخزن أخشاب قرب معهد العلوم الإدارية بالشرقية (فيديو وصور)

حريق مخزن أخشاب،فيتو
حريق مخزن أخشاب،فيتو

شهدت محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم نشوب حريق هائل في مخزن أخشاب بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية على طريق بلبيس – أبو حماد، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان وأثار حالة من القلق بين الأهالي.

أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)

أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على الحريق بعد نحو 90 دقيقة من اندلاعه، بعدما دفعت بتسع سيارات إطفاء وإنقاذ إلى الموقع، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية فيما أسفر الحريق عن وقوع خسائر مادية كبيرة.

متابعة الموقع للتأكد من عدم تجدد النيران وسلامة المباني

وأفادت التحريات الأولية بأن الحريق اقتصر على المخزن، فيما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقع للتأكد من عدم تجدد النيران وسلامة المباني.

 

تحديد أسباب الحريق وملابساته

باشرت النيابة العامة وفرق الأدلة الجنائية التحقيق لتحديد أسباب الحريق وملابساته، دون التوصل حتى الآن إلى السبب الحقيقي وراء اندلاعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مخزن أخشاب في الشرقية حرائق محافظة الشرقية حوادث محافظة الشرقية أجهزة الحماية المدنية بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

بعد إصابته في مباراة سموحة، فحوصات طبية وأشعة تشخيصية لـ ميدو جابر

بعد 3 جولات، 5 فرق تحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

اعتقال اللواء أكرم سلوم مسئول "إعدامات صيدنايا" في عهد الأسد (صورة)

بعد مده 6 أشهر، تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء

انخفاض كبير في كريستال وارتفاع الذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

موعد تسليم إخطارات تخصيص أراضى القرعة بالشروق

بسبب الإغلاق، عمال فيدراليون أمريكيون يصطفون في طوابير للحصول على تبرعات غذائية (فيديو)

رابط حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي

الأكثر قراءة

بعد ساعة ونصف رعب، السيطرة على حريق مخزن أخشاب قرب معهد العلوم الإدارية بالشرقية (فيديو وصور)

اليوم، السيسي يلتقي ملك بلجيكا ورئيسة البرلمان الأوروبي

بسبب شبورة تعيق الرؤية، غلق بوابات الطريق الصحراوي فى الاسكندرية

كاد يشعلها، إعلامي إنجليزي شهير يحذف منشورا مثيرا عن محمد صلاح، ماذا قال؟

انخفاض كبير في كريستال وارتفاع الذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

كنا في ضيق ولم شملنا، والدة نجم المغرب للشباب تروي كيف تغيرت حياتهم بعد احتراف ابنها (فيديو)

الموجة الحارة تباغت القاهرة مجددا، الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية