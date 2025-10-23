اعتقال اللواء أكرم سلوم مسئول "إعدامات صيدنايا" في عهد الأسد (صورة)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، إلقاء القبض على أحد أبرز ضباط جيش النظام السوري ويدعى أكرم سلوم العبدالله، والذي تتهمه السلطات بالمسؤولية عن الإعدامات التي تمت بحق معتقلين في سجن صيدنايا.

.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق نفذ عملية محكمة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله.



نفذ فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق عملية محكمة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله، الذي تقلد عدة مناصب كان أبرزها منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015، pic.twitter.com/8koeodIz4k October 22, 2025

وأضافت أن المذكور "تقلد عدة مناصب كان أبرزها منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015 إبان حكم النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا".

وتابع البيان: "أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن المجرم كان مسؤولًا مباشرًا عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري (السجن العسكري الأول) خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الشرطة العسكرية".

وبحسب البيان الأمني، "أُحيل المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.