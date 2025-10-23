رابط حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي

أطلقت وزارة السياحة والآثار، الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للمتحف المصري الكبير، والذي يمثل بوابة رقمية متكاملة تتيح للزائرين التعرف على المتحف ورؤيته ورسـالته وتاريخ إنشائه وشركائه ومجلس أمنائه، بالإضافة إلى ما يقدمه من فعاليات وخدمات وتجارب فريدة من نوعها.

إطلاق الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة تمهيدًا للافتتاح المنتظر لـ المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، حيث يضم الموقع الإلكتروني أقسامًا تفاعلية تُعرّف الزائرين بـإرشادات الوصول له وطرق النقل المختلفة، وتفاصيل الزيارة ومواعيدها، مع إمكانية حجز وشراء التذاكر إلكترونيًا بسهولة وأمان، بالإضافة إلي تعريفه بالمنطقة التجارية التي تتضمن مجموعة متميزة من المطاعم والمقاهي وأماكن التسوق والحدائق.

ويهدف إطلاق الموقع الجديد للمتحف المصري الكبير إلى تسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات والخدمات التي يقدمها المتحف، بما يواكب أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، ويعكس المكانة المرموقة للمتحف كأحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويمكن للمستخدمين تصفح الموقع الإلكتروني للمتحف من هنا .

