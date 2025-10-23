الخميس 23 أكتوبر 2025
إصابة 3 أشخاص في احتفال "تخميسي" بالسيارات بزفة عروسين بقنا

أصيب 3 أشخاص، إثر حادث سيارة تابعة لموكب زفة عروسة خلال "التخميس" في شارع المعتقل، بندر قنا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث سيارة خلال زفة عروسين في شارع المعتقل بدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين أن المصابين 3 أشخاص أحدهم في الخمسينيات من عمره، خلال جلوسه على الرصيف صدمته سيارة تابعة لزفة عروسين خلال "التخميس" في شارع المعتقل بندر قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ونقل السيارة المتسببة في الحادث من مكان الواقعة من قبل إدارة المرور وتحرر محضر وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

