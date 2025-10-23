الخميس 23 أكتوبر 2025
الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمباراة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

مران الأهلي
مران الأهلي

يبدأ النادي الأهلي اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

