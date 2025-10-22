الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 11 وموقف الزمالك
ترتيب الدوري المصري، انفرد النادي الأهلي بصدارة جدول الدوري المصري الممتاز بعد ختام الجولة الـ 11 من المسابقة.
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 11 كالتالي:
ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ11
1- الأهلي 21 نقطة
2- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
3- المصري 19 نقطة
4- الزمالك 18 نقطة
5- إنبي 18 نقطة
6- بيراميدز 17 نقطة
7- وادي دجلة 16 نقطة
8- سموحة 15 نقطة
9- زد 15 نقطة
10- مودرن سبورت 15 نقطة
11- البنك الأهلي 14 نقطة
12- غزل المحلة 14 نقطة
13- بتروجيت 14 نقطة
14- الجونة 12 نقطة
15- حرس الحدود 11 نقطة
16- طلائع الجيش 9 نقاط
17- الاتحاد السكندري 8 نقاط
18- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط
19- الاسماعيلي 7 نقاط
20- المقاولون العرب 6 نقاط
21- فاركو 6 نقاط
جدول ترتيب فرق الدوري المصري
نتائج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري
وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت
المقاولون العرب 1-1 إنبي
غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية
الجونة 3-0 البنك الأهلى
الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود
زد 2-1 بتروجيت
سيراميكا 2-0 الطلائع
بيراميدز 2-0 فاركو (انتهت)
الأهلى 2-1 الاتحاد السكندري
المصري البورسعيدي 0-0 سموحة
ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.
وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.
ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.
