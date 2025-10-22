محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وفرانكفورت بالدقيقة 74

شارك محمد صلاح في مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي، مع الدقيقة 74، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب دويتشه بنك بارك، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وجلس محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، على دكة بدلاء الريدز أمام آينتراخت فرانكفورت حتى الدقيقة 74.

تشكيل ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك.

وجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كلا من: فريدري ودمان، كورنيل ميسكير، جو جوميز، واتارا إندو، ميلوش كيركيز، أليكسس ماك أليستر، محمد صلاح، كونور برادلي، فيدريكو كييزا، ريو نجوموها.

