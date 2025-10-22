الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وفرانكفورت بالدقيقة 74

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

شارك محمد صلاح في مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي، مع الدقيقة 74، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب دويتشه بنك بارك، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وجلس محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، على دكة بدلاء الريدز أمام آينتراخت فرانكفورت حتى الدقيقة 74.

تشكيل ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك.

وجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كلا من: فريدري ودمان، كورنيل ميسكير، جو جوميز، واتارا إندو، ميلوش كيركيز، أليكسس ماك أليستر، محمد صلاح، كونور برادلي، فيدريكو كييزا، ريو نجوموها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آينتراخت فرانكفورت ليفربول دوري ابطال اوروبا فرانكفورت محمد صلاح

مواد متعلقة

أتلتيك بيلباو يتخطى كاراباج أجدام بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أوسيمين يقود جالطة سراي للفوز بثلاثية على بودو جليمت

محمد صلاح بديلا، سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا من يوفنتوس 0/1 في دوري أبطال أوروبا

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 11 وموقف الزمالك

أول صور من خطوبة سارة ابنة إبراهيم حسن

حزمة تمويلية بـ 7,4 مليار يورو ودعم مصر في أزمة سد النهضة يتصدران نتائج القمة المصرية الأوروبية

محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وفرانكفورت بالدقيقة 74

زيزو يقترب من الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11

تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومصاعب

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

المزيد
الجريدة الرسمية