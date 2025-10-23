الخميس 23 أكتوبر 2025
120 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

هلال شهر جمادي الأولى،
هلال شهر جمادي الأولى، فيتو
يبدأ اليوم الخميس أول أيام شهر جمادي الأولى لعام 1447 هجريًا، وذلك بعد أن استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جُمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.


وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جُمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر جمادي الأولى 


وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن أمس الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جُمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وبذلك يتبقى 120 يوم على بداية شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا.

مفتي الجمهورية يهني الأمة الإسلامية بمناسبة غرة شهر جمادي الأولى


وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
 

