أخبار مصر

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

هلال شهر جمادى الأولى،
هلال شهر جمادى الأولى، فيتو
أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر جمادي الأولى الأولى لعام 1447 هجريًا، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، بواسطة اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الأولى 

وأشارت الدر أنه تحقق لديها من الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر ربيع الآخر، ويكون بعد غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2025 م، هو غرة شهر جمادي الأولى لعام 1447 هجريًا.

 

البحوث الفلكية: الخميس القادم غرة شهر جمادى الأولى 1447

وفي وقت سابق  كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن هلال شهر جمادى الأولى يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 26 بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21/ 10/ 2025" بتوقيت القاهرة  وهو يوم الرؤية".

وبذلك يكون يوم الأربعاء 22 أكتوبر هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1447 هجريا وتكون غـرة شهـــر جمادى الأول 1447 هجريا  فلكيـــًا يوم الخميس 23/ 10/ 2025م.

ويلاحظ أنه لن يكون الهلال قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية فى كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا.
 

ويغرب القمر قبل غروب شمس يوم الرؤية في سماء مكة المكرمة ب11 دقيقة، وفي القاهرة 14  دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (11– 14 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (3- 19 دقيقة).

 

 

