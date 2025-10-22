دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتقدم على فرانكفورت 1/3 في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق ليفربول الإنجليزي، على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثية مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

حاول ليفربول مباغتة آينتراخت فرانكفورت في الدقائق الأولى، وأهدر فرصة هدف في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة قوي من ألكسندر إيزاك من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 26، أحرز آينتراخت فرانكفورت، هدفه الأول عن طريق راسموس كريستنسن بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة بينية من ماريو جوتزه أنهاها راسموس كريستنسن بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 33، أنقذ مايكل زيتيرر حارس فرانكفورت فريقه من هدف محقق، بعد رأسية خطيرة عن طريق كونور برادلي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها زيتيرر ببراعة وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة 36، سجل هوجو إيكيتيكي هدف التعادل لفريق ليفربول، بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة بينية إلى إيكيتيكي خلف المدافعين استغلها في الانفراد بالمرمى ثم سدد كرة متقنة إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39، تقدم ليفربول بالهدف الثاني عن طريق فيرجيل فان دايك، بعد ركلة ركنية جديدة نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فان دايك برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 44، أحرز إبراهيما كوناتي هدف ليفربول الثالث بعد عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كوناتي برأسية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، لينتهي الشوط بتقدم ليفربول 3 / 1.

محمد صلاح بديلا، سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، على دكة بدلاء الريدز أمام آينتراخت فرانكفورت.



تشكيل ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون

خط الوسط: كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كلا من فريدري ودمان، كورنيل ميسكير، جو جوميز، واتارا إندو، ميلوش كيركيز، أليكسس ماك أليستر، محمد صلاح، كونور برادلي، فيدريكو كييزا، ريو نجوموها.

