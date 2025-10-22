تشكيل ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز.

