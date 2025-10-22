الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد ضد يوفنتوس 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشابي ألونسو يوفنتوس ريال مدريد دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

هالاند يتخطى محمد صلاح في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين

إنتر ميلان يضرب سانت جيلواز برباعية في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

قوات أحمد الشرع تقاتل عناصر الجولاني، تفاصيل اشتباكات إدلب بين النظام السوري وكتيبة عمر أومسين

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

خدعة لم تنجح، زيزو يسجل ركلة جزاء الأهلي رغم نصيحة جنش لحارس الاتحاد (فيديو)

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

ترامب: التعريفات الجمركية مسألة أمن قومي

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية