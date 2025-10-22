أكثر من 450 شخصية يهودية حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

أفادت صحيفة الجارديان، بأن أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم وقعوا رسالة تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها التي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية في غزة.

فرض عقوبات على إسرائيل

وأضافت الصحيفة أن أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة قد وقعوا رسالة مفتوحة تطالب بمحاسبة إسرائيل على ممارساتها في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

ومن بين الموقعين على الرسالة رئيس البرلمان الإسرائيلي السابق أبراهام بورج، والمفاوض الإسرائيلي السابق للسلام دانيل ليفي، والكاتبة اليهودية الكندية نعومي كلاين، والمخرج البريطاني جوناثان جليزر، الذي أخرج الفيلم الدرامي الحائز جائزة الأوسكار "منطقة الاهتمام"، والممثل الأمريكي والاس شون، والحائزة جائزة إيمي إيلانا جليزر، وغيرهم.

وجاء في الرسالة: "نوجه هذا النداء، كيهود من مختلف مناحي الحياة ومن جميع أنحاء العالم، ولا ننسى أن العديد من القوانين والمواثيق والاتفاقيات التي وضعت لحماية وصون جميع الأرواح البشرية وضعت ردا على محرقة الهولوكوست، وتنتهك إسرائيل هذه الضمانات باستمرار، كما أن محاسبة القادة الإسرائيليين على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أمر أساسي".

تنفيذ أوامر الاعتقال ضد المسئولين الإسرائيليين

وبحسب ما نقلت شبكة «روسيا اليوم» عن الصحيفة، فإن أكثر من 450 موقعا يدعون إلى الالتزام بأي حكم صادر عن محكمة دولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، ووقف إرسال الأسلحة والسلع والخدمات الأخرى إلى إسرائيل، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ودحض الاتهامات الكاذبة بمعاداة السامية التي شوهت كل أولئك الذين يسعون إلى السلام.

وأشارت إلى أن هذا النداء يأتي في أعقاب تحول كبير في الرأي العام بين اليهود الأمريكيين والناخبين على نطاق أوسع على مدى السنوات القليلة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.