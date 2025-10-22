الأربعاء 22 أكتوبر 2025
خارج الحدود

أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيا عاما للسعودية

الفوزان، فيتو

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا، يقضي بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك بمرتبة وزير.

وجاء الأمر الملكي بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

