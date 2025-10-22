18 ألف في اليوم الأول، "السياحة" تواصل تلقي طلبات حجز برامج الحج المتميزة

تواصل وزارة السياحة والآثار استقبال طلبات المواطنين لشراء باقات الحج المتميزة، والتي تنظمها شركات السياحة ضمن برامج موسم الحج السياحي لعام 1447هـ / 2025-2026م.

تلقي طلبات حجز برامج الحج المتميز

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن 18 ألف مواطن تقدموا لشراء باقات الحج المتميزة في الأول من طرحها والذي انطلق أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا الإقبال الاستثنائي يعود إلى عدم اشتراط عدم أداء فريضة الحج خلال السنوات الأخيرة ضمن ضوابط هذه الباقات، ما أتاح فرصة أوسع أمام الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، خاصة من الفئات التي كانت مستبعدة في المواسم السابقة بسبب شروط وضوابط تنظيم الحج في مصر.



شروط حجز باقات الحج المتميز

وأوضحت المصادر أنه سيتم إغلاق باب تلقي طلبات المواطنين لحجز برامج الحج المتميزة الخميس المقبل، مشيرا إلى أن باقات الحج المتميزة تطرح تحت إشراف مباشر من وزارة السياحة والآثار، ويتم التعاقد بين المواطن والشركة المنفذة بدون أي شروط إضافية.

وأشارت المصادر إلى أن الضوابط المنظمة لباقات الحج المتميزة تضمنت قيام المواطنين بتحديد مستوى البرامج المتعاقد عليها بين المواطن وشركة السياحة، وعدد الباقات المطلوبة، وسداد الرسوم المستحقة في موعد أقصاه 20 نوفمبر المقبل.

