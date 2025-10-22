الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على 3 مسجلين خطر في حملة أمنية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على 3 مسجلين خطر بتهمة الاتجار في المخدرات داخل قرية المحروسة، بمركز قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون داخل قرية المحروسة التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص مسجلين خطر بحوزتهم نصف كيلو من الشابو المخدر ونصف كيلو حشيش ومواد مخدرة أخرى بقصد الإتجار في قرية المحروسة.

تم القبض على المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الاتجار في المخدرات أمن قنا المحروسة حملة أمنية بقنا قرية المحروسة قنا مديرية أمن قنا

الجريدة الرسمية