ثنائي برشلونة يقترب من الغياب أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف ثنائي برشلونة خوان جارسيا وداني أولمو، من خوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الليجا.

وخاض برشلونة آخر مبارياته قبل الكلاسيكو، أمس الثلاثاء، أمام أولمبياكوس اليوناني، على ملعب مونتجويك، وفاز بنتيجة 6-1، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ثنائي برشلونة يغيب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

ولفتت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أنه من غير المرجح أن يتمكن خوان جارسيا حارس المرمى وداني أولمو لاعب الوسط، من خوض الكلاسيكو، وتحديدًا الأول بعد جراحة الغضروف المفصلي التي خضع لها في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحد الأدنى لفترة تعافي جارسيا هي أربعة أسابيع، وتنتهي يوم الجمعة المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن هانز فليك مدرب برشلونة، لن يغامر بمشاركته خوفًا من حدوث أي انتكاسة، حيث يحتاج لبضعة أيام أخرى للتعافي بشكل جيد.

وأضافت الصحيفة، أن البولندي فيوتشيك تشيزني هو من سيحرس مرمى برشلونة أمام ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو.

أما فيما يخص داني أولمو، فلم يتم استبعاده تمامًا من إمكانية خوض الكلاسيكو، لكن فرص مشاركته ضئيلة جدًا، وسيتعين خضوعه لفحوصات لتحديد مدى قدرته على المشاركة، لكن فليك سيتبع نفس قراره مع جارسيا ولن يجبره على خوض المباراة.

