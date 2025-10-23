بعد يوم طويل، 10 طرق لطرد الطاقة السلبية من الجسم

طرق لطرد الطاقة السلبية من الجسم، بعد يومٍ طويلٍ مليء بالضغوط والمسؤوليات، سواء في العمل أو المنزل أو التعاملات اليومية، يتسلل إلى الجسم ما يُعرف بـ«الطاقة السلبية».





وهي ليست طاقة خفية بالمعنى الغامض، بل انعكاس واقعي لحالة التوتر والإجهاد والضيق الذي يعيشه الإنسان. هذه الطاقة تتراكم تدريجيًا وتؤثر على المزاج، والنوم، وحتى صحة الجسد.



لذلك من المهم أن نتعلم كيف نطردها بطرق طبيعية وبسيطة تعيد إلينا التوازن والهدوء الداخلي.





أهم الطرق لطرد الطاقة السلبية من الجسم

في هذا التقرير تقدم خبيرة التنمية البشرية ومدربة الحياة شيرين محمود، أهم الطرق المجربة لطرد الطاقة السلبية من الجسم بعد يوم مرهق، تجمع بين الجانب النفسي والبدني والبيئي.



1. الاستحمام بالماء الدافئ والملح

يُعدّ الاستحمام من أقوى الطرق التي تساعد على التخلص من الطاقة السلبية. فالماء الدافئ يساعد على استرخاء العضلات وتنشيط الدورة الدموية، بينما يعمل ملح البحر أو الملح الصخري على امتصاص الطاقة السلبية من الجسم.

يمكنك ملء البانيو بالماء الدافئ وإضافة كوبين من الملح مع بضع قطرات من زيت اللافندر أو الليمون، ثم الجلوس فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. هذه الخطوة تُشعرك وكأنك تتركين خلفك كل تعب اليوم.

وإذا لم يتوفر حوض استحمام، يمكن إذابة الملح في الماء وسكبه ببطء على الجسم من الرأس حتى القدمين مع نية التخلص من أي طاقة مرهقة.

2. تنظيف المكان المحيط بك

الطاقة السلبية لا تكون في الجسد فقط، بل أيضًا في المكان الذي نعيش فيه. الفوضى، الروائح الكريهة، أو الإضاءة الخافتة الزائدة تخلق شعورًا بالضيق والتعب.

ابدئي بترتيب غرفتك أو ركنك الشخصي، افتحي النوافذ لتجديد الهواء، اشعلي بخورًا طبيعيًا مثل اللبان أو الميرمية أو الصندل، أو استخدمي جهاز نشر الزيوت العطرية بزيت النعناع أو اللافندر.

عندما يصبح المكان نظيفًا ومُرتبًا، ستشعرين تلقائيًا بخفة داخلية وكأنك تنفضين الغبار عن روحك أيضًا.

3. التنفس العميق والتأمل

أحد أسرع الطرق لطرد الطاقة السلبية هو التحكم في التنفس. عندما نكون متوترين، يصبح التنفس سطحيًا وسريعًا، مما يزيد من التوتر.

اجلسي في مكان هادئ، أغلقي عينيك، وخذي نفسًا عميقًا من الأنف حتى تمتلئ الرئتان، احبسيه لثانيتين، ثم أخرجيه ببطء من الفم. كرّري التمرين من 5 إلى 10 مرات.

يمكنك بعدها ممارسة تأمل بسيط بالتركيز على فكرة إيجابية أو ترديد جملة مهدئة مثل: أنا أهدأ وأقوى الآن.

هذا التمرين لا يطهّر فقط الجسد من الطاقة السلبية، بل يُعيد برمجة الدماغ على الهدوء.

4. المشي أو الحركة الخفيفة

الطاقة السلبية تتراكم أكثر عند الجلوس لفترات طويلة أو بعد يوم مزدحم بالمهام الذهنية. لذلك فإن المشي في الهواء الطلق، حتى لمدة عشر دقائق، يساعد الجسم على إخراج التوتر عبر العرق والتنفس المنتظم.

إذا كان الوقت ليلًا، يمكنك المشي في شرفة المنزل أو أداء بعض التمارين الخفيفة مثل تمدد الذراعين والساقين أو الرقص البسيط على موسيقى هادئة. الحركة تفتح مسارات الطاقة داخل الجسم وتجعلها تتدفق بحرية بدلًا من أن تظل محبوسة داخلك.

5. شرب الماء بتأنٍ

من أكثر الطرق بساطة وفعالية. فالماء يساعد في تنظيف الجسم داخليًا من السموم، ويعمل أيضًا على «تصفية» المشاعر.

اشربي كوب ماء ببطء مع تخيل أن كل رشفة تغسل داخلك من بقايا التعب والانزعاج.

يمكنك إضافة شريحة ليمون أو ورق نعناع لتعزيز الإحساس بالانتعاش والتجديد.

نباتات منزلية تمتص الطاقة السلبية

6. الكتابة أو التفريغ العاطفي

عندما تتراكم المواقف والأفكار السلبية في الذهن، يصبح الجسد مرهقًا دون سبب واضح. الكتابة هنا تؤدي دور «التنظيف الداخلي».

خذي ورقة واكتبي كل ما يزعجك دون ترتيب أو رقابة، ثم يمكنك تمزيق الورقة أو حرقها (بحذر) كتعبير رمزي عن التحرر من تلك الطاقة.

هذه الطريقة النفسية فعّالة جدًا، خصوصًا للنساء اللاتي يحتفظن بمشاعرهن داخلهن لفترات طويلة.

طرق التخلص من الطاقة السلبية

7. العطور والزيوت العطرية

الروائح تؤثر مباشرة في مراكز المزاج داخل الدماغ. لذلك فإن استخدام الزيوت العطرية الطبيعية مثل اللافندر، الورد، البرغموت، أو خشب الصندل، يساعد على تهدئة الأعصاب وطرد الطاقة السلبية.

يمكنك تدليك اليدين أو العنق بقطرات منها، أو نشرها في الجو باستخدام جهاز البخار، أو حتى استنشاقها مباشرة لبضع لحظات.

8. الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية

الشاشات والهواتف تُرهق العقل وتستنزف طاقته دون أن نشعر، خاصة إذا كانت آخر ما نراه قبل النوم.

خصصي ساعة على الأقل قبل النوم للابتعاد عن الهاتف والتلفاز، واستبدلي ذلك بقراءة كتاب مريح أو الاستماع إلى موسيقى هادئة أو أصوات الطبيعة.

هذا الانفصال المؤقت يساعد على استعادة صفاء الذهن وراحة العينين ويُخفّف الضغط النفسي.

9. التواصل مع الطبيعة

إذا كان بالإمكان، اخرجي إلى مكان طبيعي: حديقة، شاطئ، أو حتى بلكونة يدخلها ضوء الشمس.

الطبيعة تُعيد ضبط الطاقة الداخلية، فملامسة التراب أو الأشجار أو الجلوس تحت أشعة الشمس لبضع دقائق كفيل بتجديد الحيوية.

حتى النظر إلى النباتات أو العناية بها في البيت يساعد على استبدال الطاقة السلبية بطاقة خضراء إيجابية مفعمة بالحياة.

10. النوم المبكر والهادئ

النوم ليس راحة للجسد فقط، بل عملية تجديد للطاقة أيضًا. احرصي على تهيئة غرفة نومك للإسترخاء: أطفئي الإضاءة القوية، استخدمي أغطية مريحة، وتجنبي التفكير الزائد قبل النوم.

يمكنك ممارسة تمارين التنفس أو سماع أصوات المطر أو القرآن الكريم قبل النوم لتصفية الذهن تمامًا.

