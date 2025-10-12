روتين سريع للأمهات قبل النوم لتخفيف التوتر واستعادة الطاقة

روتين سريع للأمهات قبل النوم، الأمومة رحلة مليئة بالحب والعطاء، لكنها أيضًا مليئة بالضغوط والمسؤوليات اليومية التي تستهلك طاقة الأم الجسدية والعاطفية.

‌



بين الاهتمام بالأطفال، وإدارة البيت، ومتابعة العمل أو المهام الشخصية، تمر ساعات اليوم بسرعة دون أن تلتقط الأم أنفاسها أو تمنح نفسها لحظة استراحة. لذلك يصبح من الضروري أن تخصص لنفسها روتينًا بسيطًا قبل النوم، يساعدها على استعادة طاقتها وتهدئة أعصابها استعدادًا ليوم جديد.

أكدت خبيرة التنمية البشرية ومدربة الحياة شيرين محمود، أن الأم التي تهتم بنفسها قبل النوم، تمنح عائلتها نسخة أكثر هدوءًا وتوازنًا منها. عشر دقائق فقط كفيلة بأن تصنع فارقًا في مزاجك، ونومك، وصحتك النفسية.



أضافت خبيرة التنمية البشرية، أنه ليس المهم طول الوقت، بل النية في أن تتصالحي مع ذاتك وتمنحيها لحظة دفء في نهاية اليوم.





روتين سريع للأمهات قبل النوم

في هذا التقرير، تستعرض مدربة الحياة، روتينًا أموميًا سريعًا يمكن لأي أم تطبيقه بسهولة في نهاية اليوم، دون الحاجة إلى وقت طويل أو أدوات معقدة — فقط نية للاسترخاء ورغبة في الاهتمام بالنفس.

الخطوة الأولى: دقيقة للتنفس العميق

ابدئي روتينك بدقيقة واحدة من التنفس العميق. اجلسي في مكان هادئ، أغلقي عينيك، وخذي شهيقًا عميقًا من أنفك حتى تشعري بامتلاء صدرك، ثم أخرجي النفس ببطء من فمك. كرّري هذه العملية خمس مرات متتالية. هذه الدقائق القليلة كفيلة بتهدئة الجهاز العصبي وتخفيف توتر العضلات وتنشيط الدورة الدموية، فتشعرين بانخفاض فوري في الضغط النفسي بعد يوم طويل من الجهد.

الخطوة الثانية: دقيقتان لتهدئة الجسد بالدفء

بعد التنفس، انتقلي إلى الاسترخاء الجسدي. اغسلي وجهك بماء فاتر أو خذي دشًا سريعًا بالماء الدافئ إن أمكن. الماء له تأثير سحري في إزالة التوتر وتصفية الذهن. إذا لم يتوفر الوقت، يمكنك استخدام منشفة مبللة بالماء الدافئ ووضعها على الرقبة أو الكتفين لمدة دقيقة — ستشعرين بارتخاء فوري في العضلات التي تتحمل طوال اليوم عبء الحمل والوقوف والحركة المستمرة.

الخطوة الثالثة: دقيقة للعناية بالبشرة

الاهتمام بالبشرة قبل النوم ليس رفاهية، بل نوع من التقدير الذاتي. في دقيقة واحدة فقط، اغسلي وجهك بالغسول المناسب، ثم ضعي طبقة خفيفة من كريم الترطيب أو زيت طبيعي مثل زيت اللوز أو جوز الهند. أثناء وضع الكريم، دلّكي وجهك بحركات دائرية خفيفة، خاصة في منطقتي الجبهة وتحت العينين. هذه الخطوة تنعش البشرة وتمنحك شعورًا بالراحة قبل النوم، كما تساعدك على النوم بملامح أكثر استرخاءً وراحة.

روتين قبل النوم

الخطوة الرابعة: دقيقتان لتفريغ الذهن من التفكير

كثير من الأمهات يشكون من صعوبة النوم بسبب دوامة الأفكار التي تدور في رؤوسهن — “هل أعددت غداء الغد؟ هل ابني ذاكر جيدًا؟ ماذا سأطبخ؟”.

لتجاوز ذلك، خصصي دقيقتين فقط لكتابة كل ما يشغلك على ورقة صغيرة قبل النوم. اكتبي المهام أو الأفكار المعلقة، ثم أغلقي الدفتر. هذه الطريقة البسيطة تساعد العقل على إفراغ أفكاره بدلًا من الدوران فيها ليلًا، وكأنك تقولين لعقلك: “سنتحدث في هذا غدًا، الآن وقت الراحة.”

الخطوة الخامسة: دقيقة لشكر النفس

خذي دقيقة لتذكّري أمرًا واحدًا أنجزتِه اليوم — مهما كان بسيطًا — واشكري نفسك عليه. ربما حضّرتِ وجبة صحية، أو احتضنتِ طفلك وقت حزنه، أو انتهيتِ من عملك في الوقت المحدد. التقدير الذاتي يعيد شحن طاقتك الداخلية ويذكّرك أنك تبذلين الكثير كل يوم دون أن تلاحظي. ارفعي رأسك، وابتسمي، وقولي في نفسك: “أنا أم قوية وأستحق الراحة”.

الخطوة السادسة: دقيقتان للاسترخاء قبل النوم

الآن جاء وقت الاسترخاء الحقيقي. يمكنك الجلوس على السرير وإطفاء الأنوار الساطعة والاكتفاء بضوء خافت. استمعي إلى موسيقى هادئة أو أصوات طبيعية مثل صوت المطر أو البحر. أغلقي هاتفك، أو على الأقل ضعيه بعيدًا عن متناول يدك. هذه الدقيقتان قبل النوم هما مساحة مقدسة للهدوء، تساعد عقلك على الانتقال التدريجي من وضع “اليقظة” إلى “الراحة”، وهو ما يضمن نومًا أعمق وأكثر جودة.

النتيجة: نوم مريح وصباح أخفّ توترًا

بعد عشرة دقائق فقط من هذا الروتين البسيط، ستلاحظين فرقًا واضحًا. نومك سيكون أهدأ، واستيقاظك في الصباح سيكون أخفّ وطأة وأكثر طاقة. عندما تهتمين بنفسك قبل النوم، فأنتِ لا تدللين نفسك فقط، بل تزرعين في داخلك رسالة خفية: “أنا أستحق الراحة والسلام”. وهذه الرسالة وحدها كفيلة بإحداث فرق في حالتك النفسية والطاقة التي تبدئين بها يومك الجديد.

نصائح هامة لجعل الروتين عادة يومية

ثبّتي التوقيت: حاولي أداء هذا الروتين في نفس الوقت كل ليلة، حتى يتعود جسدك على الدخول في وضع الراحة تلقائيًا.

أبعدي الهاتف: الإشعارات والضوء الأزرق من شاشة الهاتف يؤثران سلبًا على جودة النوم، فابتعدي عنه خلال الروتين.

اجعليه طقسًا مميزًا: يمكنك إشعال شمعة خفيفة أو استخدام رذاذ عطري من اللافندر أو البابونج لتعزيز الإحساس بالهدوء.

احكي لنفسك شيئًا جميلًا: بدلًا من التفكير في ضغوط الغد، تخيلي لحظاتك الجميلة مع أطفالك أو مشهدًا مريحًا تحبينه.

ابدئي الليلة — خذي نفسًا عميقًا، أطفئي الأنوار، وامنحي نفسك راحة تستحقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.