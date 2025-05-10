السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال

الصحة النفسية للأطفال،فيتو
الصحة النفسية للأطفال،فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح للآباء بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال.

فوائد متعددة للاهتمام بالصحة النفسية

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي أن هناك فوائد متعددة للاهتمام بالصحة النفسية للأطفال منها 

١- الشعور بالرضا تجاه أنفسهم

٢- زيادة الثقة بالنفس تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، وتقلل من الطاقة السلبية

٣- تساعد الأطفال على التعلم وتنمي حس الإبداع لديهم

٤- تقوي روابطهم الأسرية، وتبني علاقاتهم بشكل سليم 

٥- تحسن طريقة تعاملهم مع المشاعر الحزينة، وتقلل من التوتر

٦- تعزز قدرتهم على التعافي من الأوقات الصعبة، واسترجاع ذاتهم

٧- تزيد من حبهم لتجربة أشياء جديدة، وتزيد من قدرتهم على فهم ما يحدث حولهم

من جانب آخر قال الدكتور أحمد عبد الرحمن استشاري الصحة النفسية بالمجلس القومي للصحة النفسية أن المرض النفسي ليس مرض مزمن يصيب الإنسان مدى حياته بل يمكن الشفاء من ٨٠% من نسبة الأمراض النفسية و٢٠% فقط تتحول لأمراض مزمنة.

 

علاج المريض داخل المستشفيات الصحة النفسية 

وأضاف أن علاج المريض داخل المستشفيات الصحة النفسية يكون في سرية تامة ولا أحد يعرف طبيعة مرض كل إنسان داخل المستشفى أو خارجها.

وأكد أن العلاج النفسي ليس نهاية حياة الإنسان ولكن هم تذكرة الإنسان لحياة أفضل وولادة إنسان جديد

وقال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تعريف المرض النفسي هو اضطراب في الجهاز العصبي لجسم الإنسان ويحدث في الفص الأمامي للمخ مما يؤدي إلى مشكلات سلوكية وشعورية وفكرية للإنسان، ومن أشهر الاضطرابات النفسية هي الاكتئاب.

أعراض المرض النفسي

وأضاف أستاذ الطب النفسي أن الاكتئاب مرض نفسي يصيب الفص الأمامي للمخ ويجعل الإنسان يشعر بالحزن الشديد والأسى ويؤثر فكريا على الإنسان ويجعل أفكاره كلها  سوداوية ويؤثر عليه سلوكيا ويجعله غير قادر على القيام  بوظائفه في الحياة.

طرق علاج الشخير أثناء النوم، ومتى يدل على الإصابة بحالة صحية طارئة؟

ضبط 8 مراكز علاج إدمان تدار بدون ترخيص في الإسماعيلية (صور)

متى تذهب للطبيب النفسي 

أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن جميعنا نشعر بالحزن والزعل في كثير من الأوقات ولكن  يجب أن يذهب إلى الطبيب النفسي في عدة حالات وشروط منها:

1- استمرار الشيء وعدم زواله تماما لفترة لا تقل عن أسبوع أو 10 أيام. 

2- يؤدي الحزن أو الزعل إلى إعاقة الإنسان عن أداء أدواره في الحياة. 

3- لا يرغب في مقابلة الناس ويجلس بمفرده. 

4- وجود سلوكيات عنيفة وخناق وصوت مرتفع وسلوكيات خاطئة وأفكار سلبية  إذا استمرت لفترة يجب التوجه لطبيب نفسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة النفسية الطاقة السلبية وزارة الصحة الثقة بالنفس الأطفال

مواد متعلقة

الصحة: نسعى لاعتماد كافة المراكز والوحدات الصحية بالقاهرة طبقا لاشتراطات GAHAR

شاهد، كارول سماحة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسؤولية الطبية

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسئولية الطبية

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

وزارة الثقافة تنظم أكثر من 300 فعالية ثقافية وفنية بأنحاء الجمهورية احتفاء بأعياد الطفولة

الأكثر قراءة

ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟

أول بيان من الجيش الهندي بشأن الهجوم الباكستاني المضاد

إصابة 3 أشخاص بينهم مسؤول هندي رفيع المستوى في قصف باكستاني على جامو وكشمير

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، التفاح البلدي بـ 35 والمانجو 50 جنيها

الـ 48 ساعة المقبلة حاسمة، جلستان مصيريتان بمجلس النواب بشأن الإيجار القديم، ماذا يحدث

ردا على "البنيان المرصوص"، الهند تمطر مدينة لاهور الباكستانية بوابل من الصواريخ (فيديو)

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، البلطي يواصل تمرده والبوري بـ 160 جنيها

باكستان تدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية والنووي بعد العدوان الهندي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأب القدوة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية