الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال

وجهت وزارة الصحة نصائح للآباء بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال.

فوائد متعددة للاهتمام بالصحة النفسية

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي أن هناك فوائد متعددة للاهتمام بالصحة النفسية للأطفال منها

١- الشعور بالرضا تجاه أنفسهم

٢- زيادة الثقة بالنفس تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، وتقلل من الطاقة السلبية

٣- تساعد الأطفال على التعلم وتنمي حس الإبداع لديهم

٤- تقوي روابطهم الأسرية، وتبني علاقاتهم بشكل سليم

٥- تحسن طريقة تعاملهم مع المشاعر الحزينة، وتقلل من التوتر

٦- تعزز قدرتهم على التعافي من الأوقات الصعبة، واسترجاع ذاتهم

٧- تزيد من حبهم لتجربة أشياء جديدة، وتزيد من قدرتهم على فهم ما يحدث حولهم

من جانب آخر قال الدكتور أحمد عبد الرحمن استشاري الصحة النفسية بالمجلس القومي للصحة النفسية أن المرض النفسي ليس مرض مزمن يصيب الإنسان مدى حياته بل يمكن الشفاء من ٨٠% من نسبة الأمراض النفسية و٢٠% فقط تتحول لأمراض مزمنة.

علاج المريض داخل المستشفيات الصحة النفسية

وأضاف أن علاج المريض داخل المستشفيات الصحة النفسية يكون في سرية تامة ولا أحد يعرف طبيعة مرض كل إنسان داخل المستشفى أو خارجها.

وأكد أن العلاج النفسي ليس نهاية حياة الإنسان ولكن هم تذكرة الإنسان لحياة أفضل وولادة إنسان جديد

وقال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تعريف المرض النفسي هو اضطراب في الجهاز العصبي لجسم الإنسان ويحدث في الفص الأمامي للمخ مما يؤدي إلى مشكلات سلوكية وشعورية وفكرية للإنسان، ومن أشهر الاضطرابات النفسية هي الاكتئاب.

أعراض المرض النفسي

وأضاف أستاذ الطب النفسي أن الاكتئاب مرض نفسي يصيب الفص الأمامي للمخ ويجعل الإنسان يشعر بالحزن الشديد والأسى ويؤثر فكريا على الإنسان ويجعل أفكاره كلها سوداوية ويؤثر عليه سلوكيا ويجعله غير قادر على القيام بوظائفه في الحياة.

متى تذهب للطبيب النفسي

أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن جميعنا نشعر بالحزن والزعل في كثير من الأوقات ولكن يجب أن يذهب إلى الطبيب النفسي في عدة حالات وشروط منها:

1- استمرار الشيء وعدم زواله تماما لفترة لا تقل عن أسبوع أو 10 أيام.

2- يؤدي الحزن أو الزعل إلى إعاقة الإنسان عن أداء أدواره في الحياة.

3- لا يرغب في مقابلة الناس ويجلس بمفرده.

4- وجود سلوكيات عنيفة وخناق وصوت مرتفع وسلوكيات خاطئة وأفكار سلبية إذا استمرت لفترة يجب التوجه لطبيب نفسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.