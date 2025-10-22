تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادا لمباراة ديكيداها بالكونفدرالية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

