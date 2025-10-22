الأربعاء 22 أكتوبر 2025
مناقشة 12 ملفا في المجلس التنفيذي بمحافظة الدقهلية

المجلس التنفيذي بمحافظة
المجلس التنفيذي بمحافظة الدقهلية، فيتو

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، وتولى أمانة الاجتماع محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

 

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الدقهلية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، خاصة في ضوء قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة، والإنارة، وتنسيق المداخل والمواقع ذات الطابع الجمالي والسياحي بالمحافظة، مع إعداد التجهيزات لنقل وقائع الافتتاح على شاشات عرض كبيرة بالميادين العامة على مستوى المحافظة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خصوصًا خلال فترة الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن سيادة القانون خط أحمر، ولا مجال لأي مواءمات أو تهاون في هذا الملف، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة مستمرة في تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات بالتعاون مع قوات الأمن، مؤكدا على إحالة المقصرين للنيابة العامة.

وشدد "مرزوق" على تشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة دون أي توجيه أو تحيز لأي طرف، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على التنظيم والتيسير ومساندة المواطنين في أداء واجبهم الدستوري في أجواء من الانضباط والنزاهة والشفافية، كما وجه بعدم المغالاة في رسوم اللافتات الانتخابية، وأن تكون الرسوم موحدة ومساوية لكافة المرشحين والأحزاب تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية من قبل الوحدات المحلية ومديريات التموين والجهات الرقابية للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مع التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والسلاسل التجارية للتوسع في إقامة المنافذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

كما أكد المحافظ على متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل الجماعي والسرفيس، وتكثيف الحملات المرورية بمواقف السيارات لضمان الانضباط الكامل والإعلان عن التعريفة بوضوح، وتوفير سيارات الأجرة والنقل الجماعي لتغطية جميع أنحاء المحافظة بما يكفل راحة المواطنين، وتكليف إدارة المرور بإعادة معايرة عدادات التاكسي وضبط أسعارها الجديدة، وتكليف مدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة اليومية لخطوط سير الباصات الجديدة ومنع أي تكدسات.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا على أهمية المتابعة الميدانية والإدارية لمشروعات الخطة الاستثمارية لضمان جودة التنفيذ.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لفصل الشتاء، وجه المحافظ إلى مراجعة أعمدة الإنارة والوصلات الكهربائية والتأكد من سلامتها، وكذلك لوحات الإعلانات بالطرق العامة، مع مراجعة جاهزية غرف الطوارئ والعمليات وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح والمعدات لمواجهة أي طارئ، ومتابعة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ورفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار.

كذلك شدد "مرزوق" على أهمية الاهتمام بالخدمات البيئية، خاصة أعمال النظافة العامة والمظهر الحضاري والجمالي، وعدم السماح بوجود الحيوانات الضالة في الشوارع، والعمل على تحسين الصورة البصرية للمجتمع والارتقاء بمستوى البيئة في جميع المراكز والمدن.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة استخراج تراخيص المحمول والشهادات الإدارية خلال أسبوع واحد، مؤكدًا أنه لا يتم منح أي موافقات لمبانٍ إلا في حالة وجود نموذج (8) تصالح، تنفيذًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وشدد على سرعة ترخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، مع تنفيذ الربط الشبكي بين مركز إصدار تراخيص المحال العامة والمركز التكنولوجي، مؤكدًا أن الرد على طلبات الترخيص يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التكتلات الإنتاجية والصناعات الحرفية بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة زيادة نسبة المنتجات المحلية من 25٪ إلى 75٪، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الرسمية وتحديث التكتلات الحرفية وإنشاء معارض لتسويق هذه المنتجات، كما وجه بتطوير مراكز التدريب المهني، وإدخال شريحة جديدة من المدارس الفنية المتخصصة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأكد المحافظ كذلك على الالتزام باللوائح المالية المعتمدة من وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتعميمها على جميع الوحدات المحلية لتحقيق الانضباط المالي والإداري، موجهًا بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة حفاظًا على المال العام وحقوق الدولة والمواطنين معًا.

وقد وافق المجلس التنفيذي في اجتماعه على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2100 م۲ مدرسة تعليم أساسي بقرية غزالة مركز السنبلاوين، والموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 4000 م٢( 50 × 80م) ملعب بخدماته (صالة أنشطة، دورة مياة، غرفة خلع ملابس)، كما وافق المجلس في جلسته على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1500م٢ أملاك دولة داخل الكتلة السكانية بقرية ميت خميس التابعة لمركز ومدينة المنصورة لإنشاء مدرسة إعدادية عليها.

واختتم اللواء طارق مرزوق الاجتماع بتأكيده أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب استمرار الالتزام والانضباط والشفافية في الأداء والعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض الدقهلية.

الجريدة الرسمية