الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري

أونروا
أونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن إسرائيل تنفذ عمليات تدمير فى شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم.

ثلاثة مخيمات للاجئين

وقالت الأونروا في بيان، اليوم الأربعاء: إن ثلاثة مخيمات للاجئين في مناطق جنين وطولكرم ونور شمس قد تم إخلاؤها، وتم منع سكانها من العودة إليها.

وأشارت إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية أدى إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تُمهد الطريق لعمليات الضم.

 إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة

وأضافت أن القوانين الإسرائيلية المناهضة للوكالة أسفرت عن إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة داخل الضفة الغربية، وأدت إلى طرد موظفين دوليين من عملهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكالة الأمم المتحدة إسرائيل شمال الضفة الفلسطينيين مخيمات للاجئين تهجير الفلسطينيين الضفة الغربية

مواد متعلقة

الأونروا: لدينا 8 آلاف معلم مستعدون للمساعدة في استئناف الدراسة بغزة

الأونروا تعتزم إمداد غزة بأكثر من 8000 معلم لعودة الأطفال للمدارس

الأونروا: جميع الأراضي الزراعية في غزة تقريبا مدمرة

الأكثر قراءة

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

هيثم الحريرى: قرار استبعادي من انتخابات النواب لم يستند إلى أسباب قانونية سليمة

نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

مصرع "عصفور الصعيد" في تبادل للأعيرة النارية مع الشرطة بسوهاج

حسام حسن ويورتشيتش ينافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads